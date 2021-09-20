Вопросы у детей могут возникать самые разные, можно ли забеременеть от орального секса, например? Родители не говорят об этом, и дети узнают обо всем сами, от друзей или в интернете – а там всякое можно найти. Важно, чтобы дети получали ответы на свои вопросы от взрослых, которым доверяют, а не вычитали где-то, чтобы потом потом в страхе искать в себе признаки беременности или венерических заболеваний. Я за разговоры и сама готова говорить со своими детьми обо всем, о чем они захотят. Считаю, что так должно быть в каждой семье, хотя подозреваю, что так не у всех.