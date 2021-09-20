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Что не так с сексуальным просвещением в Латвии
Учит Netflix, а не школа и родители
Алиса Илена
журналист
17 сентября на Netflix вышел уже третий сезон британского сериала Sex Education. Это история старшеклассника Отиса, который вместе с подругой Мейв затеял подпольные консультации по решению секс-проблем сверстников. Мама Отиса – сексолог, поэтому ему есть, что сказать – хотя и своих проблем у молодого человека предостаточно.

В честь премьеры редакция Delfi решила узнать, как обстоят дела с половым воспитанием в Латвии. Узнать у тех, кто непосредственно вовлечен в это процесс – подростков, родителей и педагогов. Мы поговорили с директором школы и преподавателем социальных знаний, мамой мальчика-подростка, школьницей и организатором лекций о сексуальном здоровье для подростков.
Фото: VidaPress
Эмма, 17 лет
Учится в 11 классе
"Это сериал не для мам, которые боятся муралов"

Когда сериал только вышел, я тихонько смотрела его на втором этаже своей кровати, чтобы никто не знал, что именно я смотрю. Предполагаю, сестра на первом этаже делала то же самое. Мне кажется, поначалу Sex Education многим показался противоречивым, у него громкое название. Но потом все просекли, что это тема, сериал стал нормализоваться. В моем окружении все его любят, даже те, кто, казалось бы, не должен.
Это уморительный сериал с хорошей репрезентацией, в нем затрагиваются важные темы. Не знаю, как много нового я оттуда узнала - кажется, о том, что такое хламидии, я услышала раньше. Но он позитивный и приятно поддерживает, ты смотришь на подростков с их подростковыми проблемами. Классно, что героев раскрывают с разных сторон – у всех есть недостатки, но это не делает их плохими людьми.
"Все герои странные и много думают о сексе – но ведь и в жизни подростки странные и думают о сексе, это нормально"
Мне нравится уровень того, насколько Sex Education на грани – он бывает довольно откровенным, например, когда нам показывают комиксы, которые рисует одна из героинь. Но при этом, как мне кажется, черту не переходят. Хотя, наверное, это сериал не для мам, которые боятся муралов.
Думаю, взрослые, которые считают, что детям такое нельзя смотреть, кое-чего не понимают. Дорогие родители, у нас есть интернет, там все на свете доступно бесплатно, и не буду говорить, с какого возраста. Мне кажется, сериал сделан так, чтобы он не слишком травмировал детей – да он и не для детей, это подростковый сериал. Там все герои странные и много думают о сексе – но ведь и в жизни подростки странные и думают о сексе, это нормально.
Фото: VidaPress
Вика, 23 года
Организовала цикл лекций о сексуальном здоровье для подростков
"Не смейте учить такому детей"
В школе, где я училась, родители собирали подписи за то, чтобы у нас не было сексуального образования на уроках биологии и социальных знаний. В учебниках эти темы были, но мы пропустили пару страниц на социальных знаниях, а по биологии три года проходили пестики и тычинки. Кажется, был один урок про менструацию.
Когда я стала старше, стала смотреть Sex Education и блогеров на YouTube, которые открыто говорят о теме секса. У меня начался когнитивный диссонанс: табу-тема, которую замалчивали родители и школа, становится актуальной и об этом говорят без предрассудков. Я решила, что не хочу, чтобы современные подростки столкнулись с проблемами, которые были у меня и моих друзей от недостатка качественной информации.
Всего получилось 4 лекции. Мы искали спикеров в Латвии, но нашли только организацию Papardes Zieds – с ними мы сделали две лекции: одну про согласие, другую - про контрацепцию, аборты и заболевания, передающиеся половым путем. Других искали за границей – спикер из России рассказала про сексуальную ориентацию, гендер и предрассудки, окружающие меньшинства, а в Украине нашли проект "Стоп-секстинг" и сделали лекцию про безопасность в интернете.
"Подростки понимают: то, что они видели в порно – это не так, как в жизни"
Подростки задавали вопросы как на самом мероприятии, так и в анкете при регистрации. В анкете мы получили вопрос, который меня удивил: ребята спросили, как вообще происходит секс и что именно им считается, так как они понимают, что все, что показывают в порно, – это не так, как в жизни.
Был вопрос про контрацепцию для однополых пар, и это здорово, что молодые люди понимают важность защиты и не боятся о таком спрашивать. Очень много говорили о коммуникации: как правильно сказать другому человеку, чего тебе хочется, или наоборот, не хочется. Здорово, что у подростков есть такая осознанность.
Отклик был двоякий. Когда мы разместили релиз на Delfi, комментарии были в духе "ладно, контрацепция, но вот гендер – не смейте учить такому детей". При этом многие подростки благодарили нас в комментариях за то, за освещаем эту тему, а некоторые родители сами записали своих детей на лекции.
Фото: VidaPress
Дана
Мама 11-летнего сына, посмотрела Sex Education по просьбе Delfi
"Важно, чтобы дети получали ответы на свои вопросы от взрослых, которым доверяют"
Посыл сериала мне понравился. Эта тема существует, и хорошо, что ее поднимают – хотя мне кажется, современная молодежь об этом говорит уже без стеснения. Как маме мальчика, мне понравилось, что затронули тему мальчишеской мастурбации и говорят о том, что не нужно бояться своего тела. Плохо представляю, чтобы мой сын такое сейчас смотрел, но ему 11, может, лет в 13 он бы и открыл для себя этот сериал.
Я бы точно не смотрела его вместе с детьми – много раз ловила себя на этой мысли при просмотре. Есть фильмы, которые можно смотреть вместе, даже если там откровенные сцены, тут же совсем не семейное кино. Но там все логично и красиво, без большой пошлости. Здорово, как родители героев поддерживают своих детей – своих детей обязательно надо поддерживать.
"Здорово, как родители героев поддерживают детей – своих детей обязательно нужно поддерживать"
Смогла бы я сама предложить сыну посмотреть Sex Education? Пока что он всех этих тем избегает, хотя в нашей семье мы обо всем разговариваем, если возникают вопросы. В описании сериала написано 16+, но, думаю, 16 лет уже поздновато. Наверное, если бы я увидела в своем ребенке схожести с главным героем - там очень классный главный герой, - я бы посоветовала сыну посмотреть сериал. В более взрослом возрасте, конечно, но не в 16, лет в 13-14.
Просвещение обязательно должно быть. От обычной средней школы, в которую ходит мой ребенок, я ничего не ожидаю, вообще ничего. Там работают учителя, которые еще нас учили. Гостевые лекции тоже не очень эффективны – придет кто-то, посадит весь класс, хотя не всем это, может, и надо, и будет рассказывать, но это неловко выходит, в классе смешочки всякие, никто не осмеливается спросить о том, что действительно беспокоит.
"Дети узнают обо всем сами, от друзей или в интернете – а там всякое можно найти"
Я видела, сейчас проводят онлайн-лекции – это здорово, когда ребята сами решают прийти и могут посмотреть трансляцию дома, в спокойной для себя обстановке. Тогда как раз и могут возникнуть вопросы про венерические болезни, про беременность – то, о чем может быть неловко спрашивать у мамы.
Вопросы у детей могут возникать самые разные, можно ли забеременеть от орального секса, например? Родители не говорят об этом, и дети узнают обо всем сами, от друзей или в интернете – а там всякое можно найти. Важно, чтобы дети получали ответы на свои вопросы от взрослых, которым доверяют, а не вычитали где-то, чтобы потом потом в страхе искать в себе признаки беременности или венерических заболеваний. Я за разговоры и сама готова говорить со своими детьми обо всем, о чем они захотят. Считаю, что так должно быть в каждой семье, хотя подозреваю, что так не у всех.
Фото: VidaPress
Денис клюкин
Директор Ринужской средней школы, преподает социальные знания в 9 классе
"Когда спрашиваешь учеников, говорили ли с ними о чем-то родители, большинство отвечает: нет"
В программу социальных знаний для 9 класса включено сексуальное образование. Это не подробности о том, что происходит, скорее вопросы о выборе и последствиях, которые нужно обсудить. Но, конечно, в разговоре о сексуально-трансмиссивных заболеваниях не получится избежать того факта, что дети появляются не из капусты.
К сожалению, общество в Латвии – ультраконсервативное, родители и учителя такого стесняются и считают, что это неподходящая тема для разговоров с детьми. Большинство учителей стараются избежать этой темы – и это неправильно, так как, согласно латвийскому законодательству, в 16 лет наступает возраст согласия, и молодые люди имеют право вступать в интимную связь без ограничений со стороны закона. Да, с одной стороны, девятиклассники – дети, с другой – в следующем году большинству уже исполнится 16.
На уроках мы с детьми рассматриваем тему сексуального здоровья очень строго, рационально и материалистично. В основном говорим о последствиях интимных связей и ни в коем случае не уходим в интимные подробности. Но когда спрашиваешь учеников, которые через год вступают в возраст согласия, говорили ли с ними о чем-то родители, большинство отвечает, что нет.
"На данный момент подходящей методики, чтобы изучать это в школе, я не вижу"
Говоря о вопросах физиологии, на данный момент подходящей методики, чтобы изучать это в школе, я не вижу, школа пока к этому абсолютно не готова. Кажется, в любом обществе, не только в Латвии, получается или слишком откровенно, что может травмировать, или слишком скрыто, что может привести к комплексам.
Как взрослый, я понимаю, что какие-то вещи лучше доносить до детей, пока они дети. Но, как педагог, не знаю как это сделать, не создавая поводов для нежелательного поведения. Очень важно не перейти границу, которая может побудить к началу ранней половой жизни. Остается полагаться на родителей и на очень взвешенную общественную пропаганду.
Школа – не просто государственный институт, это организация, которой родители делегируют часть своих полномочий. Поэтому в первую очередь ответственность лежит на родителях, а школа должна помогать, быть дополнением к образованию в семье, где морально-этические вопросы уже рассмотрены. Но в ультраконсервативном обществе школа – отражение общества. Здесь все хороши, точнее, все плохи: родители молчат, а учителя готовы нарушить закон и не выполнить стандарты образования.
С сожалению, и те, и другие были услышаны: по сравнению с образовательной программой 2007 года, современная стала гораздо более консервативной. Если в середине 2000-х мы могли на уровне государства разрабатывать программу, которая дает детям возможность глубоко задуматься о том, что предшествует сексуальным отношениям и какие у них последствия, то в 2020-х уже не сможем.
Что о Sex Education говорят кинокритики
Неприлично смешной, душевный и удивительно мудрый, Sex Education – грубоватая шалость группы подростков, чьи сексуальные злоключения так тщательно продуманы, что даже для взрослых есть пара вещей, которым можно поучиться
Rotten Tomatoes
Sex Education отлично справляется со многими вещами, главной из которых является создание мира средней школы, который кажется полностью развитым, в некоторой степени реалистичным, но с чувством эскапизма
Indie Wire

Веселая, честная и освежающе разнообразная комедия с талантливым актерским составом и откровенным разговором о сексуальности подростков (и их родителей)
Daily Mirror
Секс в этом шоу является не проблемой или захватывающей приманкой, а аспектом здоровья
The New York Times
Подростковое шоу с удивительно зрелым взглядом на секс
NME
Sex Education знает, чего вы ожидаете, но вместо этого рассказывает историю настоящих людей, созданных, как все мы, из клубка противоречий
Mashable
Подводя итог, можно сказать, что в системе школьного образования сексуальному просвещению места почти нет, а если и есть, то исключительно благодаря инициативе отдельных педагогов. Пробелы, в меру своих возможностей и представлений о половом воспитании, восполняют родители, активисты и... Netflix. И последний, похоже, справляется с этим не так уж плохо.

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