В честь премьеры редакция Delfi решила узнать, как обстоят дела с половым воспитанием в Латвии. Узнать у тех, кто непосредственно вовлечен в это процесс – подростков, родителей и педагогов. Мы поговорили с директором школы и преподавателем социальных знаний, мамой мальчика-подростка, школьницей и организатором лекций о сексуальном здоровье для подростков.
Учится в 11 классе
Организовала цикл лекций о сексуальном здоровье для подростков
Мама 11-летнего сына, посмотрела Sex Education по просьбе Delfi
Директор Ринужской средней школы, преподает социальные знания в 9 классе
Веселая, честная и освежающе разнообразная комедия с талантливым актерским составом и откровенным разговором о сексуальности подростков (и их родителей)