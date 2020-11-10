БелАЭС приостановила выработку энергии спустя несколько дней после открытия

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), лишь несколько дней назад торжественно подключенная к энергосистеме страны, временно приостановила производство электроэнергии. "Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет", — сообщил "Интерфаксу" во вторник, 10 ноября, представитель информационного центра электростанции.

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Назвать предполагаемые сроки возобновления работы он затруднился. "Сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы", — отметил он представитель инфоцентра АЭС и сослался на сделанное накануне заявление министерства энергетики Беларуси о необходимости замены оборудования.

В свою очередь в Госатомнадзоре МЧС Беларуси заявили об отсутствии угрозы радиационной и ядерной безопасности в процессе замены оборудования. "Безопасность на атомной станции обеспечивается персоналом и системами безопасности, которые функционируют в штатном режиме. С точки зрения Госатомнадзора вопросов соблюдения радиационной и ядерной безопасности в этом инциденте нет", — заявил "Интерфаксу" консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

Минэнерго Беларуси заявило о замене оборудования, СМИ сообщили о взрывах трансформаторов

Вечером 9 ноября Минэнерго Беларуси сообщило о замене электротехнического измерительного оборудования на первом энергоблоке БелАЭС, необходимость которой была выявлена "в ходе проводимых испытаний в соответствии с программой этапа "Энергетический пуск". Ведомство подчеркнуло, что "все технологические системы функционируют в штатном режиме", испытания проводятся в соответствии с этапной программой. При этом Минэнерго опровергло появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выработкой электроэнергии на БелАЭС.

Между тем интернет-портал Tut.by со ссылкой на собственные источники сообщает о взрывах нескольких трансформаторов напряжения на первом энергоблоке. "Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени", — цитирует издание слова неназванного собеседника. Он также сообщил, что в ближайшее время БелАЭС не будет вырабатывать энергию и что у электростанции имеются гарантийные претензии к производителю трансформаторов. О прекращении выработки электроэнергии на БелАЭС из-за остановки турбины также написали ряд Telegram-каналов.

Пуск в эксплуатацию БелАЭС

7 ноября на БелАЭС, которую подключили к энергосистеме страны 3 ноября, состоялась церемония повышения мощности первого энергоблока. На ней присутствовали действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Генеральным подрядчиком АЭС является отделение "Росатома" — "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.

Лукашенко счел запуск атомной электростанции под Островцом историческим моментом в жизни Беларуси. "Страна становится ядерной державой", — заявил он, имея в виду использование мирного атома. Между тем Литва направила Минску ноту протеста, осудив "безответственные действия" белорусских властей, которые создают "ядерную и экологическую угрозу" не только для Беларуси и Литвы, но и для Европы в целом. Сразу же после запуска первого энергоблока БелАЭС Вильнюс отказался от поставок электроэнергии из Беларуси и призвал к этому остальные страны ЕС.

Планы строительства первой атомной электростанции в Беларуси возникли еще в 2011 году, а непосредственное возведение началось в 2013 году. Необходимость ее запуска белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.