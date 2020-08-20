Белорусский оппозиционер Цепкало встретился с главой МИД Польши

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало встретился в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом Цепкало сообщил на своей странице в Instagram.

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"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши", — говорится в сообщении Цепкало.

По его словам, польский министр отметил, что вид Минска и многих других белорусских городов, где тысячи граждан протестуют против фальсифицированных выборов, говорит о том, что народ Беларуси полон решимости и желает добиться мирных перемен.

Цепкало поблагодарил Польшу "за поддержку гражданского общества, независимых СМИ и готовность помочь репрессированным и пострадавшим во время недавних демонстраций в Беларуси". "В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", — отметил Цепкало.

Политик рассказал, что на встрече стороны обсудили также создание польско-американского фонда для оказания финансовой и юридической поддержки гражданскому обществу в Беларуси, в частности тем, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, а 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь". Позже Цепкало сообщил о планах посетить Польшу.

В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Беларуси и России.