Бизнесмен и благотворитель Борис Зимин объявлен в розыск в РФ по делу о мошенничестве

Российское МВД объявило в розыск Бориса Зимина, сына основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина, бизнесмена и руководителя благотворительных проектов. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, следствие требует заочного ареста. Зимин назвал дело политическим.

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То, что Зимин в розыске, свидетельствует база МВД. А в карточке дела, размещенной на сайте Тверского суда Москвы, уточняется, что бизнесмен подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Дело было зарегистрировано 30 декабря, судебное заседание о мере пресечения назначено на 11 января. Следствие просит арестовать Зимина на срок до 15 февраля. Другие подробности официально не сообщаются.

Издание РБК, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Эту же версию изложил собеседник ТАСС. По его информации, в отчуждении акций обвиняется не только Зимин, но немецкий инвестор каршерингового сервиса BelkaCar Ральф Новак.

Новака и еще один предприниматель Ильнур Азмуханов были арестованы по этому делу еще в начале прошлого года. Как писала газета "Коммерсант", следствие считает, что бизнесмены были причастны к незаконной продаже 52,47% акций BelkaCar. По данным издания, дело было возбуждено еще 22 сентября 2021 года, а потерпевшим по нему проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка. В суде Соботка доказать обоснованность своих претензий при этом не смог, отмечала газета.

Зимин вину не признает. "Дело политическое. Все вокруг — мишура, предлог и маскировка", — ответил он Forbes на запрос о комментариях. По его словам, материалы дела он не видел. "Но в любом случае уже в нем допущены дичайшие нарушения (например, то, что в розыск я объявлен, а об обвинениях не в курсе), что ничем иным, кроме политики, объяснить нельзя", — заявил Зимин.

Борис Зимин — сын умершего в 2021 году филантропа, основателя "Вымпелкома" и фонда "Династия" (закрыт после попадания в реестр "иноагентов") Дмитрия Зимина.

Зимин-младший уже много лет не живет в России, с 2011 года он публично поддерживает проекты политика Алексея Навального. В 2020 году после отравления Навального он оплатил для оппозиционера перелет из Омска в Берлин частным медицинским спецбортом.

Зимин спонсирует образовательную премию "Просветитель" для авторов лучших научно-популярных книг и премию "Редколлегия" для журналистов.

В сентябре прошлого года российский минюст внес Зимина в реестр физлиц-"иноагентов". Ведомство утверждало, что бизнесмен получает финансирование из Украины.