лилия чанышева
Foto: Telegram @liliyachanysheva

Кировский районный суд Уфы назначил 7 лет и 6 месяцев колонии и штраф в размере 700 тысяч рублей (7650 евро) бывшей руководительнице местного штаба Навального Лилии Чанышевой, сообщает "Медиазона" со ссылкой на присутствовавших при оглашении судебного решения журналистов. В 2021 году Чанышева стала первой арестованной по делу о создании "экстремистского сообщества" в отношении Навального и его соратников.

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Гособвинение просило признать активистку виновной в призывах к экстремизму, участии в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, а также создании организации, нарушающей права граждан РФ. Суд проходил в закрытом режиме, сторона обвинения просила приговорить Чанышеву к 12 годам колонии.

Адвокаты Чанышевой указывали на то, что она покинула пост руководителя штаба Навального в Уфе еще до признания организации экстремистской — соратники политика весной 2021 года закрыли региональные отделения, опасаясь, что их сторонников могут начать массово преследовать. В своем последнем слове Чанышева назвала процесс политическим. "Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой", — обратилась к суду 41-летняя активистка в своем последнем слове.

Еще одного обвиняемого по делу, бывшего волонтера уфимского штаба Навального Рустема Мулюкова, приговорили к 2,5 годам колонии за участие в "экстремистском сообществе". Сам активист при вынесении приговора не присутствовал.

Чанышеву арестовали осенью 2021 года, когда сам Навальный уже был приговорен к тюремному заключению, а связанные с ним структуры признаны экстремистскими и запрещены. В отличие от многих соратников политика, уфимская активистка, руководившая башкирским штабом оппозиционера около четырех лет, не уехала за границу.

На следующей неделе дело об "экстремистском сообществе" начнут рассматривать в отношении самого Навального. По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, политику грозит до 30 лет заключения. Процесс будет проходить в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по вынесенным ранее приговорам.

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