Еврокомиссар: ЕС не планирует вводить квоты на распределение беженцев из Украины

Евросоюз не планирует вводить обязательные квоты на распределение военных беженцев из Украины по своим странам. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханнсон в интервью передаче Välisilm на эстонском общественном телеканале ETV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами (стран ЕС — Ред.) дважды в неделю и обсуждает ситуацию. Страны-члены могут сообщать, сколько людей они могут принять. Другие страны-члены сообщают, в чем они нуждаются. Это новый подход к ним. ситуации без обязательных квот. Мы должны его развивать", — подчеркнула она.

Йоганссон выразила надежду, что страны ЕС и дальше будут работать по такому принципу.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается беспрецедентная ситуация со стороны стран-членов и граждан ЕС по приему украинских беженцев.

"У нас не было такого кризиса со Второй мировой войны… Поэтому, конечно, это вызов. Но лучший способ справиться с такими вызовами — это сотрудничество. Но нам также следует сотрудничать и с третьими странами, которые готовы стать частью решения и принять украинские беженцев — Канадой, США и Великобританией", — подчеркнула Йоганссон.

"Мы видим, как государства-члены Евросоюза принимают людей так, как мы никогда раньше не видели. Количество людей, прибывших в Польшу менее чем за четыре недели, превышает количество беженцев, принятых всем Европейским Союзом за два года в 2015-2016-м", — добавила она.

По оценкам Илвы Йоганссон, Евросоюзу нужно быть готовым принять еще миллионы военных беженцев.