Генсек Amnesty International призвала Путина пустить к Навальному врача
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Обращение с Алексеем Навальным в колонии может довести его до медленной смерти, считает генсек AI Аньес Калламар. Политику нужен врач, которому он доверяет, написала она президенту России.

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Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International (AI) Аньес Калламар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове. Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, заявила генсек AI в понедельник, 5 апреля.

Калламар призвала немедленно предоставить оппозиционеру возможность лечения у врача, которому он доверяет. Навальный относится к числу немногих людей, выживших после отравления запрещенным боевым веществом семейства "Новичок", указала генсек AI. Здоровье политика требует особого ухода, но вместо этого его подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила она.

Потерял в колонии 13 килограммов

Между тем адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила подробности о состоянии политика, который начал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. "У него очень сильный кашель, температура. Естественно, учитывая, что он голодает, он истощен. Он потерял в весе с момента пребывания в колонии уже 13 килограммов", — рассказала Михайлова в эфире телеканала "Дождь".

Навальный переведен в медсанчасть

Оппозиционер с 15 марта находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Его соратники и адвокаты указали на ухудшение состояния здоровья политика, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Владимир Путин
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