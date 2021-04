Генсек Amnesty International призвала Путина пустить к Навальному врача

Обращение с Алексеем Навальным в колонии может довести его до медленной смерти, считает генсек AI Аньес Калламар. Политику нужен врач, которому он доверяет, написала она президенту России.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International (AI) Аньес Калламар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове. Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, заявила генсек AI в понедельник, 5 апреля.

Калламар призвала немедленно предоставить оппозиционеру возможность лечения у врача, которому он доверяет. Навальный относится к числу немногих людей, выживших после отравления запрещенным боевым веществом семейства "Новичок", указала генсек AI. Здоровье политика требует особого ухода, но вместо этого его подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила она.

