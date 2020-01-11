Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек на борту украинского "Боинга", произошла непреднамеренно из-за "человеческой ошибки", заявили иранские военные.

Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия, в результате которой погибли 176 человек, произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных, обнародованном государственным телевидением Исламской Республики в ночь на субботу, 11 января. Иран намерен в ближайшие часы предоставить более подробную информацию об инциденте.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил на своей странице в Twitter, что "Исламская Республика глубоко сожалеет об этой ужасной ошибке". "Расследование, направленное на установление обстоятельств этой великой трагедии и непростительной ошибки, и расследование (ее причин. — Ред.) продолжаются", — добавил он.

Власти страны на протяжении нескольких дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы. Глава Белого дома подчеркнул подозрения в том, что "кто-то на той стороне, возможно, совершил ошибку".

Международная группа расследователей Bellingcat 9 января обнаружила в интернете видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет. По первоначальной оценке расследователей, видео показывает жилой квартал в пригороде Тегерана, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752. Подлинность видеоролика подтвердило американское издание The New York Times.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 7 стран.

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

133

Source

Deutsche Welle

Tags

президент США New York Times Дональд Трамп Иран Тегеран
подать объявление >
Объявления
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
64 900 € Дом, Rojas nov.
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
240 000 € Дом, Mārupes nov.
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
345 000 € Дом, Babītes nov.
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
700 € Квартира, Rīga, Centrs
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
312 000 € Дом, Babītes nov.
165 000 € Дом, Olaines nov.
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
250 000 € Дом, Mārupes nov.
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
800 € Квартира, Rīga, Centrs
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
234 000 € Дом, Ķekavas nov.
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
89 000 € Дом, Salaspils nov.
46 000 € Дом, Engures nov.
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
145 000 € Дом, Mārupes nov.
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
165 000 € Квартира, Jūrmala
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
138 000 € Дом, Olaines nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
950 € Дом, Garkalnes nov.
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
215 000 € Дом, Mārupes nov.
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
690 € Квартира, Rīga, Centrs
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava

Comment Form