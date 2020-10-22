Коронавирус: после испытаний вакцины AstraZeneca умер 28-летний бразильский доброволец
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Один из участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, умер в Бразилии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Globo, которая, в свою очередь, ссылается на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору.

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28-летний доброволец умер 15 октября. Причиной стали осложнения из-за Covid-19. Согласно одному из источников газеты, доброволец получил не дозу вакцины, а вещество, используемое в качестве плацебо.

Институт "Д'Ор", проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии в международной программе исследований вакцины AstraZeneca принимают участие 8 тыс. человек. Из них половина получила дозу вакцины, а вторая половина — плацебо.

Ранее Оксфордский университет и AstraZeneca дважды приостанавливали испытания своей вакцины. Первый раз это произошло в июле, когда у одного из добровольцев обнаружили рассеянный склероз. Позднее экспертная группа заключила, что диагноз не имеет никакого отношения к вакцине.

Второй раз исследования были приостановлены в сентябре из-за побочного эффекта у одного из участников. Тогда СМИ сообщали, что у женщины-добровольца, получившей вакцину, возникло воспаление спинного мозга, что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. В AstraZeneca эту информацию опровергли и пояснили, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены".

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