"Мало что меняет": Науседа и Моравецкий — о предполагаемой смерти Пригожина

Президент Литвы Гатанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировали вероятную гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе и ее влияние на обстановку в сфере безопасности в регионе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Литовский лидер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что предполагаемая смерть Пригожина и руководства ЧВК "Вагнер" не улучшит ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью.

"Смерть Пригожина, если она действительно будет подтверждена, мало что меняет. Это свидетельствует о том, что режим переходит в другую стадию, что эти люди, как их ни назови, уже убивают друг друга, но, конечно, не стоит думать, что эта смерть Пригожина уже позволяет нам успокоиться или как-то улучшает ситуацию с безопасностью", — цитирует Науседу LRT.

В свою очередь, польский премьер-министр предположил, что теперь контроль над наемниками перейдет напрямую к президенту РФ Владимиру Путину, что также не позволяет говорить о снижении уровня напряженности.

"Теперь пусть каждый ответит на вопрос: представляет ли ЧВК "Вагнер", которая сегодня присутствует в Беларуси, большую или меньшую угрозу. Для меня это риторический вопрос", — сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Он добавил, что ЧВК "Вагнер" будет "еще в большей степени или так же, как и раньше" использоваться как инструмент провокаций, шантажа и атак "в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации государств, граничащих с Россией и Беларусью".

Наемники ЧВК "Вагнер" после завершения вооруженного мятежа в конце июня переместились на территорию Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко на встрече с Путиным рассказал, что "вагнеровцы" начали "проситься на экскурсию" в Польшу. Спустя неделю он назвал это свое заявление "шуткой". Тем не менее, Польша приняла меры по усилению охраны границы.

3 августа Моравецкий и Науседа на совместной пресс-конференции заявили, что, по их данным, в непосредственной близости от границы Беларуси с Польшей и Литвой дислоцированы 4 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: слишком велик был бы соблазн и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко не воспользоваться их присутствием в непосредственной близости [к Литве и Польше] для возможных провокаций", — отметил тогда Науседа.