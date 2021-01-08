На парковке возле больницы в Неаполе провалился асфальт

На парковке возле одной из больниц в Неаполе обрушился асфальт, в результате чего в земле образовалась огромная яма. Как показали результты проверки, причиной обвала стали грунтовые воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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В момент обвала парковка была полупустой. Никто из людей не пострадал. На месте провала образовалась воронка глубиной 20 м и площадью 2 тыс. кв. м.

Инцидент вызвал проблемы с электричеством, из-за чего больницу пришлось подключать к аварийным генераторам.

В Италии не в первый раз происходят подобные обвалы в городах. Специалисты говорят, что это следствие гидрологических рисков, которые требуют постоянного мониторинга и профилактических работ.

Летом похожие ЧП с обрушением дорог довольно часто случались и в Латвии. Так, 5 июня на улице Гертрудес в Риге в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль BMW. Как сообщили на предприятии Rīgas siltums, провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, образовался во время гидравлической проверки, которая проводилась на правом берегу Даугавы.

В конце июня около пяти часов вечера, на улице Гертрудес возле перекрестка с Бривибас, посреди брусчатки образовалась новая яма. Туда провалился Opel Astra. "Ответственным за ситуацию" признало себя предприятие Rīgas siltums: яма образовалась из-за проверки труб.

12 июня в Зиепниеккалнсе на углу улиц Эбельмуйжас и Ливциема в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль. В тот же день еще одна машина провалилась в яму на улице Залвес в районе Плескодале.