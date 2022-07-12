Оштрафовать Apple и Zoom, подать в суд на Tinder. Один день из жизни Роскомнадзора

12 июля стал плодотворным днем для российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — российские информагентства сообщили об успехах ведомства в борьбе с иностранными IT-гигантами.

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Так, сегодня были вынесены судебные решения по искам Роскомнадзора к нескольким западным технологическим корпорациям, которые, как утверждают чиновники, отказались хранить данные своих пользователей в России. Мировой суд Таганского района Москвы постановил оштрафовать Apple на 2 млн рублей (34 тысячи евро), Zoom Video Communications и компанию Ookla (владеет сервисом для измерения скорости интернет-соединения Speedtest) — на 1 млн рублей (17 тысяч евро).

Аналогичные претензии ведомство предъявило к компаниям Match Group LLC (владеет сервисом знакомств Tinder) и Freelancer International Pty Limited (управляет сайтом для фрилансеров Freelancer.com). Как сообщает "Интерфакс", составленные Роскомнадзором протоколы рассмотрят в одном из мировых судов Москвы 28 июля в 11:00 и 11:30 соответственно. Максимальный штраф за отказ локализовать данные пользователей, согласно российскому законодательству, составляет 6 млн рублей (102 тысячи евро).

Тот же суд в Таганском районе российской столицы сегодня оштрафовал корпорацию Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить с принадлежащей ей платформы YouTube "персональные данные частного лица". Как сообщает корреспондент "Интерфакса", речь идет о прокремлевском юристе Илье Ремесло и ролике, в котором его упоминал оппозиционер Алексей Навальный.

"Приземление" IT-компаний в России и Европе

Закон, обязывающий онлайн-сервисы хранить персональные данные россиян на территории России, вступил в силу 1 сентября 2015 года. Долгое время его крупнейшей "жертвой" оставалась соцсеть LinkedIn — доступ к ней заблокировали в ноябре 2016-го и не открыли до сих пор. Роскомнадзор неоднократно отмечал, что Facebook, Twitter и другие популярные сервисы также не локализовали данные пользователей в России, но столь серьезные ограничения против этих соцсетей не вводил.

Летом прошлого года Роскомнадзор сообщал, что "более 600" зарубежных компаний стали соблюдать требования закона и хранить данные своих российских пользователей в России. "Интерфакс" называет в их числе корпорации Microsoft, Samsung, Booking и PayPal.

В конце 2021 года вступил в силу "закон о приземлении". Зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек должны были не позднее 1 января 2022 года открыть в России филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. В список компаний, которых коснулись эти требования, вошли Google, Apple, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

В середине февраля сообщалось, что полностью выполнил требования этого закона только Apple и Spotify.

TikTok приостановил работу в России 6 марта из-за закона о "фейках" и "дискредитации" российской армии.

Спустя две недели компанию Meta Platforms признали экстремистской организацией, а принадлежащие ей Facebook и Instagram заблокировали на территории России.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что эти две соцсети могут стать недоступны и для пользователей в Евросоюзе — но не из-за экстремизма, а как раз из-за проблем с локализацией данных. Регулятор в Ирландии выразил озабоченность, что Meta Platforms пересылает сведения о пользователях из ЕС в США, хотя соответствующее трансатлантическое соглашение перестало действовать еще два года назад.

После утверждения решение ирландских властей должны будут одобрить в Европейском совете по защите данных (EDPB), куда входят представители всех 27 стран Евросоюза. Параллельно Брюссель и Вашингтон обсуждают новый текст договора о передаче данных, который позволит Meta и другим компаниям продолжить работу в привычном режиме. О предварительном соглашении власти ЕС и США договорились еще в марте, однако обсуждение юридических деталей, как утверждает Politico, зашло в тупик.