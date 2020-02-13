Парламент Сирии признал массовое убийство армян геноцидом

Турция признает гибель до полумиллиона армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, однако отказывается считать это геноцидом. Сирийские депутаты раскритиковали любые попытки отрицать это преступление.

Парламент Сирии признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В резолюции, принятой в четверг, 13 февраля, депутаты раскритиковали "любые попытки отрицать данное преступление и фальсифицировать исторические факты", сообщило государственное информационное агентство САНА.

В годы Первой мировой войны армяне в Османской империи подвергались систематическим преследованиям. В числе прочего, их отправляли на смерть в сирийскую пустыню. В то время территория сегодняшней Сирии входила в состав Османской империи. По оценкам историков, в те годы погибли до полутора миллионов армян. Турция как правопреемница Османской империи признает гибель от 300 до 500 тысяч армян в годы Первой мировой войны и выражает сожаление по этому поводу, однако категорически отказывается считать случившееся геноцидом.

Анкара обвиняет Дамаск в лицемерии

МИД Турции резко раскритиковал резолюцию, принятую парламентом Сирии. "Это проявление лицемерия со стороны режима, который на протяжении нескольких лет совершает разные виды массовых убийств своего собственного народа", — цитируют турецкие СМИ заявление внешнеполитического ведомства в Анкаре.

Парламенты Германии и США признали геноцид армян

Германский бундестаг в 2016 году также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. Конгресс США принял аналогичную резолюцию в прошлом году. В обоих случаях, такие шаги обострили отношения с правительством Турции.

В гражданской войне в Сирии правительство в Дамаске и Турция противостоят друг другу. Анкара оказывает поддержку сирийским повстанцам и даже отправила в Сирию турецких солдат. Недавно в сирийской провинции Идлиб имели место боестолкновения между сирийскими и турецкими солдатами.

До начала гражданской войны в Сирии проживало, по оценкам, около 100 тысяч армян. Многие из них являются потомками жертв массовых гонений на армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.