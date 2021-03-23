"Перед зарядкой мы слушаем гимн, а потом марш на месте". Навальный рассказал о любимых моментах в колонии

Алексей Навальный рассказал в своем Facebook о том, из чего складывается его режим дня в колонии и перечислил, какие пункты в этом расписании ему нравятся больше всего.

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"У вас есть любимый момент дня? Ну, там, утренний кофе. Или когда вы пришли на работу к 9, ответили на имейлы и в 11:30 наконец-то (с чувством выполненного долга!) открываете соцсети, чтобы провести в них остаток дня?

В моей рутине есть два момента, которые я обожаю. Оба рано утром.

В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: "Славься, Отечество наше свободное".

Просто восторг.

Второй мой любимый момент происходит очень скоро. Последнее упражнение зарядки. Его теперь с моей подачи все в моем отряде называют "Империя наносит ответный удар". Репродуктор на столбе командует: "Марш на месте. Исходное положение — руки на поясе. Приготовились. С девой ноги. Раз-два-три-четыре". И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами.

В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке "Звездных войн", где вместо имперских штурмовиков — зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок — железные ломы. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Но где бы они ни были, ровно в 6:05 они слушают гимн, в 6:10 делают зарядку, а в 6:30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай. Да пребудет с вами сила" — написал Навальный.

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным, признав его виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.