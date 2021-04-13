Принц Филипп незадолго до смерти обратился к Чарльзу с тремя просьбами

Супруг королевы Великобритании принц Филипп незадолго до смерти обратился к своему старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу с тремя просьбами. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона.

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По его словам, в эмоциональной беседе у постели в лондонской больнице, где лечился супруг королевы, Филипп попросил сына позаботиться об Елизавете II после его смерти. Принц Филипп также заявил, что Чарльз должен возглавить британскую королевскую семью, и рассказал, по какому пути следует ее вести в предстоящие годы. В завершение беседы супруг королевы выразил желание отправиться домой, чтобы умереть в стенах Виндзорского замка.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда. По прибытии британский принц будет обязан соблюдать карантин в течение десяти дней. Супруга Гарри Меган Маркл не смогла сопровождать мужа из-за того, что врачи не рекомендовали актрисе испытывать дополнительные нагрузки в связи с беременностью.

10 апреля Букингемский дворец объявил, что похоронная церемония принца Филиппа состоится 17 апреля. До даты похорон Великобритания будет соблюдать восьмидневный национальный траур, члены королевской семьи — две недели.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.