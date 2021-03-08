Российскому "Спутнику V" может потребоваться завод в ЕС для признания в Евросоюзе

Разработчикам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" понадобится производственная площадка в Евросоюзе. Только в этом случае она может быть зарегистрирована и одобрена для применения в странах ЕС. Об этом заявил в передаче "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4 и.о. главы представительства Еврокомиссии в Латвии Андрис Кужниекс, пишет портал Rus.lsm.lv.

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Кужниекс не стал комментировать ход ускоренной проверки российской вакцины "Спутник V", которая была начала на прошлой неделе Европейским агентством лекарств, но отметил, что для признания препарата понадобятся не только высокие показатели эффективности.

"Должно быть производство на территории Европейского Союза. Так что если "Спутник V" утвердят, нужно будет показать, где и как он будет производиться на территории ЕС. Это очень важный момент", — отметил он.

В то же время политолог и преподаватель Латвийского университета Ояр Скудра напомнил, что Венгрия решила закупить "Спутник V", не дожидаясь европейской регистрации и что российская вакцина пользуется спросом по всему миру, но у самой страны не хватает мощности для производства, чтобы удовлетворить спрос.

"Cогласно агентству Associated Press, Россия получила запрос на "Спутник V" более чем от 50 стран мира. Соглашение есть по 392 млн доз, переговоры по состоянию на начало марта продолжаются еще о 356 млн доз, — отметил Скудра. — При этом мощности для производства у России относительно ограничены. Поэтому были и, может, даже ведутся переговоры о том, что можно было бы выпускать "Спутник V" на территории Австрии и, может, еще какой-то страны. Такие переговоры ведут, по всей видимости, Индия и Бразилия. Но пока они не завершены".

Как уже сообщалось, 4 марта Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку вакцины "Спутник V". Агентство должно изучить результаты исследований по мере их поступления и оценит вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. В случае успешного завершения проверки вакцина будет разрешена к применению в странах ЕС.

Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование о вакцине "Спутник V", согласно которому вакцина имеет 91,6% эффективности и хорошо переносится испытуемыми.

Латвия пока не планирует закупать "Спутник V" и использовать эту вакцину для вакцинации своих жителей, однако министр здравоохранения Даниэль Павлютс в целом не возражает против заказа и использования в Латвии российской вакцины от Covid-19 "Спутник V", если она будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств и у Латвии будет потребность в дополнительных дозах вакцины.