Россия атаковала Украину: как на это реагируют в странах Запада

Ранним утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине, заявил, что оккупация страны не планируется, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Уже на протяжении нескольких часов из Украины приходят сообщения о взрывах. Портал Delfi обобщает реакции мировых лидеров на происходящее.

США



Президент США Джо Байден выступил с заявлением после объявления Путиным "специальной военной операции на Донбассе". Американский политик подчеркнул, что США и союзники ответят "единым и решительным образом".

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", — говорится в заявлении Байдена.

Президент США указал, что мир призовет Россию к ответу, а также анонсировал, встречу со своими коллегами из G7. Речь пойдет о дальнейших действиях, которые США, союзники и партнеры предпримут в отношении России.

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — сказал Байден.





Великобритания



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также опубликовал заявление о происходящем на территории Украины и действиях России.

"Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", — написал Джонсон.

Между тем, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала, что ведется неспровоцированное нападение на мирную страну.

"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", — написала Симмонс в Twitter.

Франция



Президент Франции Эмманюэль Макрон к этому часу также успел высказаться о происходящем в Twitter.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия. Франция солидарна с Украиной. Франция поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне", — написал президент Франции.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия серьезно нарушила международное право и Германия осуждает решение Москвы начать военную спецоперацию.

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Этому нет оправдания. Германия самым решительным образом осуждает этот безрассудный поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом", — отметил Шольц.

Канцлер также призвал Россию немедленно прекратить военные действия.

"Россия должна немедленно прекратить эту военную акцию. Сегодня в рамках G7, НАТО и ЕС мы будем тесно координировать свои действия. Это ужасный день для Украины и черный день для Европы", — подытожил Шольц.

Евросоюз



Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят дальнейшие действия в отношении России.

"Мы осуждаем беспрецедентную военную агрессию России в отношении Украины. Она должна вывести свои войска и полностью уважать территориальную целостность Украины. Лидеры ЕС обсудят и оперативно примут дальнейшие ограничительные меры против России. ЕС поддерживает Украину", — указала глава ЕК.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции, которые затронут стратегические сектора экономики России и закроют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Тем временем, Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо Украины.

НАТО



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил "безрассудную атаку России на Украину". По словам Столтенберга, в связи с происходящим запланирована встреча союзников по НАТО.

"Я решительно осуждаю безрассудную атаку России на Украину, которая ставит под угрозу бесчисленное количество жизней мирных жителей. Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы ответить на возобновившуюся агрессию России", — написал генсек НАТО в Twitter.

ООН



Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Москву вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе".

За несколько часов до того, как стало известно о "спецоперации на Донбассе" Гутерриш обратился с личным призывом к Путину с просьбой не нападать на Украину.