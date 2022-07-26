Россия — на втором месте в мире по скачиванию VPN-сервисов

В первом полугодии сервисы по обходу блокировок активнее россиян скачивали только жители Индии. После начала войны в Украине власти РФ ограничили доступ к популярным соцсетям и заблокировали практически все независимые СМИ.

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В марте-июле этого года Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок приложений для обхода блокировок в Интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic.

За первые три недели июля жители России скачали VPN-сервисы более 12 млн раз. В январе 2022 года эти приложения установили 2 млн раз (16-е место в мире), в июле прошлого года — 2,7 млн раз (15-е место).

Судя по данным сервиса Google Trends, который анализирует популярность поисковых запросов, наибольший интерес к VPN россияне проявили в середине марта. Впоследствии частота соответствующих запросов в Google снизилась, "небольшие всплески" фиксировались в конце мая — начале июня и в середине июля.

По данным AppMagic, в последние полгода активнее россиян VPN скачивают только жители Индии. Также в пятерку лидеров входят Пакистан, Индонезия и США.

Проект "Роскомсвобода" подсчитал, что с 24 февраля по 11 июля российские власти заблокировали 5300 сайтов. В первую очередь ограничения коснулись неподконтрольных Кремлю российских и зарубежных СМИ. В марте Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta Platforms "экстремистской" организацией, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокировали на территории страны.