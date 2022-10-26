Российские государственные агентства со ссылкой на анонимные источники сообщили, что журналистка покинула страну. Сама Собчак пока не комментировала эти публикации. Накануне был задержан ее коммерческий директор, сегодня полицейские пришли с обыском в загородный дом журналистки.

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Агентство РИА "Новости" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", сообщило, что журналистка через Беларусь уехала в Литву. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана эта поездка.

Схожую информацию опубликовало и агентство ТАСС — на этот раз со ссылкой на "источник в правоохранительных органах". "Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников", — сообщил собеседник ТАСС.

Утверждается, что к тому момент уже было выписано постановление о задержании Собчак. Ранее о планируемом задержании журналистки в московском аэропорту Внуково писал Telegram-канал Baza.

Сама Собчак пока что не сообщала, где находится. За последние несколько месяцев СМИ неоднократно писали об эмиграции журналистки, однако она опровергала подобные публикации.

25 октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно Media", созданного Собчак. Мужчину обвиняют в "вымогательстве"; по данным источников РИА "Новости" и ТАСС, Собчак и Суханов якобы требовали у бизнесменов и чиновников деньги за нераспространение в Telegram негативной информации о них. По тому же делу уже задержан бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский.

Предъявленные ее сотруднику обвинения Собчак назвала "бредом, смехом и нонсенсом", а также обвинила российские власти в оказании давления на СМИ. "К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", — написала она вчера поздно вечером в своем Telegram-канале

Сегодня утром в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Как тогда сообщал источник ТАСС, у самой журналистки "никакого процессуального статуса нет".