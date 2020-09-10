СМИ: Навальный почти поправился, заговорил и вспомнил события до отравления

Российский опозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как врачи его вывели из медицинской комы. Политик восстановился на 90% и даже вспомнил события, которые предшествовали отравлению, выяснили The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

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The Insider со ссылкой на свои источники указывает, что Навальный полностью пришел в себя уже 8 сентября, после того как его вывели из медицинской комы. Сразу после этого полиция в Берлине усилила охрану клиники, где лежит оппозиционер. Согласно источнику, теперь для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Усиление было сделано после того, как выяснилось, что Навальный помнит предшествовавшие отравлению события вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

По данным Der Spiegel и Bellingcat, к Навальному вернулась не только память, но и способность говорить. Врачи разрешили пускать к нему посетителей. Ранее к оппозиционеру могли заходить только медики и его жена.

Сообщается, что немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите", в которой лечится Навальный.

Согласно прогнозу медиков, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета и выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Ранее немецкий еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники сообщил, что Навальный был отравлен "усовершенствованной" версией химического вещества группы "Новичок". По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является "более зловредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. По версии немецкой стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

Тем временем агентство DPA со ссылкой на немецкое министерство обороны сообщило, что результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте. Об этом сообщает "Интерфакс".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике "Шарите" сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.