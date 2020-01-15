СМИ: Правительство России подало в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку. Он заявил, что на фоне оглашенных президентом страны Владимиром Путиным предложений об изменении конституции это единственно верный вариант.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", — цитирует Медведева ТАСС.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции России правительство России в действующем составе подало в отставку", — добавил премьер.

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров. Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Кроме того, Путин сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я просил, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность зампредседателя Совета безопасности", — сказал Путин.

Нынешний состав правительства Российской Федерации был сформирован в мае 2018 года. Медведев возглавлял правительство с 2012 года.