Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие
Foto: AP/Scanpix/LETA

В США вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Walmart. По предварительным данным, погибнуть могли до десяти человек, сообщается также о большом числе раненых.

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Инцидент произошел в городе Чесапик, штат Вирджиния, сообщила американская полиция. Мужчина — предположительно, менеджер магазина — начал стрельбу, а потом покончил с собой.

Власти города написали в "Твиттере", что "полиция подтверждает инцидент со стрельбой Walmart".

Полиция сообщила журналистам, что нападение произошло в 22:12 по местному времени (5:12 по рижскому). Мотивы мужчины пока неизвестны.

По словам представителя полиции Лео Косински, подозреваемый действовал в одиночку.

В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.

Меньше чем неделю назад вооруженный мужчина открыл огонь в гей-клубе в Колорадо. Жертвами нападения стали пять человек, по меньшей мере 17 были ранены.

В 2019 году в результате стрельбы в магазине Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 23 человека.

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BBC News Русская служба:

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