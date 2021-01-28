Суд отклонил апелляцию: Навального оставили в "Матросской тишине"

Московский областной суд в четверг, 28 января, отклонил апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Он останется под арестом до 15 февраля, сообщил судья Муса Мусаев.

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Сам оппозиционер подключился к заседанию по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина". Он подчеркнул, что с момента задержания "ни разу не мог наедине встретиться со своими защитниками". После этого судья разрешил Навальному пятиминутное общение с адвокатом и попросил выйти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сопровождавших политика.

Вот так прямо в СИЗО Алексей Навальный узнает о задержаниях соратников и своего брата Олега и обыске у себя дома. Внимание на реакцию pic.twitter.com/FxhPfx8ems — DW на русском (@dw_russian) January 28, 2021

В ходе заседания адвокаты выяснили, что в материалах суда нет справки из клиники "Шарите", в которой Навальный проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок", и жалоб, переданных ими ранее в Химкинский суд, передает корреспондент DW. Поэтому адвокат Кобзев предоставил суду оригинал справки с переводом и сообщил, что этот документ уголовно-исправительная инспекция получила еще 7 декабря 2020 года.

"Филиал ФСИН, куда Навальный ходит отмечаться, знал, что он находится по адресу в Берлине. Он сам их об этом уведомил…. Весь мир и вся страна знала, что он там не отдыхал, а лечился. Но продолжали приезжать с проверками по его месту жительства в Москве, опрашивать его соседей", — отметил защитник.

Навальный заявил о "демонстративном беззаконии" прокуратуры

Оппозиционер в своем выступлении назвал "шуткой" судебное заседание в УВД города Химки. Он добавил, что протокол "не мог составить человек с юридическим образованием". "Я не сомневаюсь — когда самолет еще летел, мне уже приготовили камеру", — заявил Навальный судье. Политик назвал прокуратуру в России "проводником демонстративного беззакония" и поддержал участников уличных протестов. "Десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать", — резюмировал Навальный.

Здание суда во время рассмотрения апелляции было оцеплено полицией. Рядом находились автозак и несколько полицейских автобусов, а документы и вещи проверяли задолго до входа в здание, передает корреспондент DW. На мероприятие аккредитовались 160 журналистов.

Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда об аресте политика. Защита оппозиционера просила отменить постановление и "принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки".

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Политика направили в СИЗО "Матросская тишина".

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Кремль не желает следовать этим призывам. В десятках городов России и мира 23 января прошли протесты против ареста Навального. На акциях в поддержку оппозиционера были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников политика прошли обыски. Теперь сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.