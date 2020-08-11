Светлана Тихановская записала видеообращение после отъезда из Беларуси

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила, почему решила уехать из страны. Она выехала ночью в Литву.

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В своем видеообращении Тихновская подтвердила, что покинула Беларусь, и сообщила, что уехала к детям.

"Решение покинуть страну я приняла абсолютно самостоятельно", — добавила Тихановская. По ее словам, ни друзья, ни родные, ни штаб, ни даже супруг никак не могли повлиять на ее решение.

"Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально", — заявила она.

Учительница английского языка, 37-летняя Тихановская, заняла второе место на президентских выборах, уступив действующему президенту страны Александру Лукашенко.

Тихановская решила участвовать в выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. На прошлой неделе прошел арест членов ее предвыборного штаба.

Ранее сообщалось, что в середине июня, после того, как Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Тем не менее Тихановская решила не снимать свою кандидатуру. Своих детей — 10-летнего сына и 4-летнюю дочь — Тихановская вывезла из страны. Сообщалось, что дети находятся в одной из стран Евросоюза.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. На следующий день ЦИК Беларуси объявил действующего президента Лукашенко победителем. В ряде городов Беларуси начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко на выборах. Она объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти.

Сейчас Тихановская находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. "Она в безопасности", — добавил он в своем сообщении в Twitter.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", — цитирует Ковалькову Telegram-канал белорусского портала Tut.by.