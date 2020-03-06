У ученика Таллинской гимназии выявили коронавирус. Школа закрывается на карантин

Сегодня, 6 марта, у ученика Таллинской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Об этом сообщает rus.delfi.ee со ссылкой на Департамент здоровья Эстонии.

Школа будет как минимум на две недели закрыта на карантин. В самом здании будет проведена тщательная дезинфекция. Учебный процесс будет проходит дистанционно.

Поскольку установить точно, с кем контактировал заболевший ученик, невозможно, департамент просит всех учеников гимназии Кристийне в течение двух недель оставаться дома и избегать контактов с людьми. Также департамент просит учеников не посещать кружки по интересам и спортивные занятия.

Департамент образования и науки Эстонии просит все школы и детские сады быть готовыми в случае необходимости к закрытию на срок до двух недель и организации нестационарного обучения.

По заверению государства, оно делает все возможное для предотвращения распространения вируса.