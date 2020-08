Угрозы главе МИД и "уголовка" из-за совета оппозиции: что происходит в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в адрес его семьи поступали угрозы. Оппозиция в Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко мог бы принять участие в повторных президентских выборах. В связи с созданием Координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в стране возбудили уголовное дело. Портал Delfi — о том, как события с кризисом в Беларуси развивались в четверг, 20 августа.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утром 20 августа встретился с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.

Премьер назвал Тихановскую национальным лидером Беларуси и обсудил с ней вопрос ее личной безопасности.

"Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также — о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", — написал Сквернялис в Facebook.

Сквернялис добавил, что Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией "делает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в адрес его семьи поступали угрозы.

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего… но подленькое, анонимное давление на семью… никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия", — цитирует министра "Газета.ру".

По словам Макея, подобные угрозы — это признак погромов и расправ.

Политик также добавил, что никто не отрицает необходимость перемен в республике, но они не должны быть следствием революций или гражданского противостояния.

Белорусская оппозиция продолжит выступать за повторные выборы в стране, но не станет выступать против участия в них Александра Лукашенко, заявила "Интерфаксу" в четверг член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", — подчеркнула она.

Лукашенко сможет принять участие в новых выборах, уточнила Колесникова.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", — заявила член КС оппозиции.

Пока Тихановская встречалась с премьер-министром Литвы, другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало встретился в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", — написал Цепкало у себя в Instagram.

Цепкало поблагодарил Польшу "за поддержку гражданского общества, независимых СМИ и готовность помочь репрессированным и пострадавшим во время недавних демонстраций в Беларуси". "В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", — отметил Цепкало.

Политик рассказал, что на встрече стороны обсудили также создание польско-американского фонда для оказания финансовой и юридической поддержки гражданскому обществу в Беларуси, в частности тем, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях.

Неизвестные облили красной и белой краской дом бывшего министра культуры и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, поддержавшего акции протеста после объявления результатов выборов президента Беларуси.

"Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь", — рассказал Латушко порталу Tut.by.

Вчера Латушко был избран в президиум координационного совета белорусской оппозиции. До этого он и его театральная труппа поддержали протестующих и вывесили над театром Иванки Купала бело-красно-белый флаг. Через день после этого министерство культуры уволило Латушко.

Экс-министр культуры и директор Купаловского театра сообщил, что ему предлагали воспользоваться дипломатической машиной и чартерным рейсом, чтобы выехать из страны и не включаться в работу координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Латушко также сообщил, что ему поступают предупреждения о том, что его могут задержать силовики.

"По различным каналам доходит информация о необходимости незамедлительно выехать в Москву, и такое содействие будет оказано, чтобы избежать задержания, решение о котором якобы принято", — заявил член координационного совета белорусской оппозиции "Интерфаксу".

Главный редактор государственной газеты "Звязда" Павл Сухоруков ушел со своей должности. На его место назначили бывшего министра информации Александра Карлюкевича, сообщил портал Tut.by.

Сухоруков сообщил, что заявления об увольнении написали и другие сотрудники газеты. 13 августа коллектив газеты заявил, что хочет честно освещать ситуацию в Беларуси, и призвал силовиков остановить насилие. 18 августа редакция газеты объявила о забастовке.

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси у себя в Twitter.

Он опубликовал видеоролик, для которого надел белую рубашку и красный галстук, намекая на цвет флага, который используют протестующие.

Стивен Фрай назвал избранного президента Беларуси Александра Лукашенко "последним диктатором Европы" и призвал правительство Великобритании присоединиться к странам ЕС и выдвинуть против Беларуси санкции.

