В Германии создан прибор, предупреждающий о приближении инфаркта и инсульта
Foto: Shutterstock

При сердечном приступе или инсульте каждая минута на счету. Немецкие ученые разработали компактное устройство, которое заранее предупреждает о приближении инфаркта и инсульта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инфаркт миокарда и церебральный инсульт — наиболее распространенные в мире сердечно-сосудистые заболевания, которые к тому же нередко оборачиваются летальным исходом. В одной только Германии каждый год, в среднем, регистрируются 280 тысяч сердечных приступов и 270 тысяч случаев кровоизлияния в мозг. Во всех этих случаях жизенно важно как можно скорее принять необходимые меры.

Группа ученых Политехнического университета Гамбурга во главе с профессором Александром Кельпином (Alexander Kölpin) разработала портативный радар, который позволяет в считанные секунды бесконтактно определить, в частности, нарушения в работе кровеносной системы (даже если явных симптомов пока нет) и своевременно предупредить о приближении инфаркта или инсульта.

Тревожный сигнал

Это портативное устройство размером с пачку сигарет, только примерно вдвое толще, представляет собой сложную сенсорную систему. Пользоваться аппаратом можно даже на дому. Во время бесконтактного мониторинга состояния здоровья человека маленькие датчики с искусственным интеллектом фиксируют показатели жизненно важных функций организма, передают эти сведения на сканер и в случае, если фиксируют приближающуюся опасность инфаркта или инсульта, подается сигнал тревоги. Получив такое предупреждение, человек может сразу, не дожидась приступа, позвонить в скорую помощь. Ведь в этой ситуации каждая минута на счету.

В больнице такой радар можно установить, например, у кровати пациента. Оттуда прибор и будет проводить постоянный мониторинг состояния организма пациента, не издавая при этом, кстати, никакого шума. К слову, человеку при этом вовсе не нужно лежать неподвижно, он вполне может двигаться и менять положение тела: препятствий обследованию это не создаст.

Вовремя принять меры

Новое радарное устройство с помощью испускаемых им и абсолютно безопасных для здоровья человека импульсов, среди прочего, фиксирует частоту, силу и регулярность сердцебиения, — только проводимое им обследование дает результаты гораздо более точные, чем простая пальпация пульса.

Детальность и безошибочность показаний новой сенсорной системы удивляют даже опытных врачей, которые сейчас проводят тестирование аппарата. Помимо того, что девайсу со встроенным в него миниатюрным компьютером под силу распознать приближение инфаркта или инсульта, он способен обнаружить у пациента даже артериосклероз. Данные отправляются на компьютер врача, который на их основании принимает в случае необходимости превентивные меры.

По мнению создателей этого устройства, способного с помощью искусственного интеллекта предсказывать инфаркты и инсульты, его можно использовать не только в больницах, но и в домах престарелых или даже дома. Ученые и врачи намерены усовершенствовать прибор так, чтобы его, подобно датчикам противопожарной сигнализации, можно было устанавливать на потолке, тем самым обеспечивая мониторинг состояния здоровья не одного, а сразу нескольких человек.

В любом случае исследователи уверены, что это маленькое умное устройство сможет спасти не одну человеческую жизнь. Ведь чем раньше предупредить о приближении смертельно опасного недуга, тем больше будет шансов у врачей помочь нуждающимся в этом пациентам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

3

Source

Deutsche Welle

Tags

Германия инфаркт Наука
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Объявления

Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
26 100€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€