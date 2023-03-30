Владимир Путин подписал указ о военном призыве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как следует из указа президента России, призыв в армию продлится с 1 апреля по 15 июля. Призовут 147 тысяч россиян в возрасте 18-27 лет,, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

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Также, по указу Путина, будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых срок службы по призыву истек. Документ вступил в силу в четверг, 30 марта.

Весной прошлого года на срочную службу в России призвали 134,5 тысячи человек.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста. Нижняя планка будет повышаться с 18 до 21 года, верхняя — с 27 до 30 лет. Призывной возраст планируют повышать поэтапно

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