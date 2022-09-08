Война России против Украины. ВСУ сообщают об освобождении 700 кв. км территории

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне заявил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", — сказал он.

Также Милли коснулся украинского контрнаступления. Он заявил, что ВСУ "стабильно продвигаются".

Ранее сегодня заместитель начальника главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что в Харьковской области ВСУ освободили 20 населенных пунктов и прорвали оборону на 50 километров, освободив от российской оккупации территорию площадью более 700 квадратных километров.

ВСУ получили американские реактивные системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") в июне. В США, передавая артиллерию, заявили, что считают легитимными целями для нее любые российские цели на территории Украины. По международному праву, это относится и к территории аннексированного Россией Крыма.

Президент Владимир Зеленский сегодня на встрече с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном заявил, что помощь США поможет Украине вернуть свои территории.