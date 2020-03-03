Второй пациент с коронавирусом в Эстонии: мужчина прилетел в Ригу из Италии

3 марта был подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Речь идет о пациенте, который прилетел 29 февраля из Бергамо в Ригу, после чего доехал до Эстонии на личном автомобиле, пишет rus.err.ee.

У заразившегося человека легкие симптомы, он находится на домашнем лечении. Чиновники Департамента здоровья выясняют круг пассажиров, которые могли контактировать с ним. За самочувствием таких лиц будет вестись активное наблюдение, в течение 14 дней они будут находиться дома и каждый день сообщать работникам ведомства о своем здоровье.

По состоянию на 3 марта в Эстонии было зафиксировано два случая заболевания. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован у пассажира автобуса, который приехал 27 февраля из Риги в Таллин. Он находился на лечении в больнице, сейчас его здоровье пошло на поправку.

Как известно, в Латвии также был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Женщина, зараженная коронавирусом, прибыла в Ригу 29 февраля рейсом BT226 из Мюнхена. В близком контакте с женщиной были летевшие с ней одним рейсом 15 жителей Эстонии. За состоянием здоровья тех, кто находился в тесном контакте, ведется активный контроль.

Анализ коронавируса может быть успешно сделан человеку, у которого уже есть симптомы заболевания — очень вероятно, что анализ может показать ложный отрицательный результат до появления таких симптомов как кашель, температура и затрудненное дыхание.