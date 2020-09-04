Где тормозят дело Римшевича? Замглавы KNAB о часах Бурова, криминале в Rīgas satiksme и маски-шоу

Почему так бесконечно долго тянутся коррупционные дела, начатые с громких "маски-шоу", а через годы пропавшие из поля зрения обывателей? Об этом замначальника KNAB по вопросам следственных действий Инете Цируле рассказала ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналисту Delfi Кристины Худенко.

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В прошлом году Бюро по борьбе с коррупцией начало 47 криминальных процессов (в годом раньше их было 38), при этом уголовное преследование началось по 15 процессам (было 24) и в отношении 31 лица (было 70). В рамках расследования было арестовано 4,4 млн евро, пять золотых слитков (в Rígas satiksme), три автомобиля и 19 объектов недвижимости.

Тем не менее организация Transparency International заявила о росте индекса восприятия коррупции в Латвии — самой отстающей по этому показателю среди трех республик Балтии. "Это сигнал к тому, что Латвии надо провести еще много изменений и не только в сфере борьбы с коррупцией, но и в других структурах и то, как все решается политически, — считает Цируле. — А также улучшить просвещение общества на эту тему, чтобы не считалось приемлемым какие-то вопросы решать через коррупцию".

Про нарушения на выборах в Рижскую думу. Читать здесь.

Про дела в отношении политиков "периода Ушакова". За последних 10 лет Бюро возбудило 39 уголовных дел, связанных с учреждениями Рижской думы, из которых в пяти уже есть окончательные и вступившие в силу судебные решения. Одно из них — летнее: должностное лицо Центрального рынка было признано виновным во взяточничестве и осуждено… Много уголовных дел находятся в разных стадиях суда.

Про нарушения в закупках транспорта Rīgas satiksme. (По этому делу KNAB в начале года изъял пять золотых слитков.) Это одно из очень сложных и объемных уголовных дел — там большие закупки и сложные схемы, через которые прошли финансы. И все это уходит за пределы Латвии — мы работаем с коллегами из Польши, Словакии, получаем международно-правовую помощь. Пандемия внесла задержку во все эти контакты — многие госструктуры сегодня задерживают оказание международной помощи. Нарушения случились в момент организации закупок транспортных средств. Точный год не ука жу.

Про скандал с золотыми часами Олега Бурова. Бюро ведет активную проверку. А Служба доходов — свою, о том, что часы не были внесены в декларацию должностного лица. Как все закончим, обязательно оповестим общество.

Про то, куда уходят конфискованные ценные вещи и недвижимость. Арестованные вещи хранятся в каком-то помещении или передается на хранение Государственной залоговой службы. Когда суд рассмотрит дело, судья примет решение, конфисковать вещи или нет. Если решение позитивное, все продается с аукциона и поступает в Госказну.

Про громкость маски-шоу. Обычно мы стараемся делать все тихо. Но когда приходим с обыском, кто-то сообщает об этом журналистам, они приезжают фиксируют и делают достоянием общественности, чему мы не очень рады. У нас не так много сотрудников. В обысках участвуют люди, чьи лица не должны быть видны широкому обществу.

Про работу следователя. Я бы разделила ее на три части. Первая — до активной фазы, собирается информация по основаниям для возбуждения уголовного дела. Потом — скрытые следственные действия. Вторая фаза, когда необходимы обыски, чтобы получить документы, изъять компьютеры и телефоны. Потом надо провести осмотр вещей, отослать то или иное на экспертизу, иногда — за границу.

Далее идет очень скрупулезная работа — опрос свидетелей, работа с экспертами, требование международной помощи. Когда есть основания для осуждения, все отсылается в прокуратуру. Но такие дела идут долго. Если по разбою следователь может все собрать за месяц, то у нас это могут быть годы. Все зависит от того, какой рядом прокурор. Ступень доказательства более высокая, чем в той же Америке. Новый генпрокурор обещал перемены: надзирающий за делом прокурор будет приступать к работе с первых дней.

Про дело Илмарса Римшевичса. Это дело Бюро два года назад передало в прокуратуру, а та — в суд. Решение последнеговсе время откладывается, потому что необходимо решение Европейского суда, а он, в связи с пандемией, еще задерживается.

Про отслеживание расходов, выделенных на борьбу с COVID19 и покупку защитных средства. На сегодня Бюро начало проверку закупки масок.