Ольга Дубовская: "Трудотерапия — это не рабство и не торговля людьми"

15 июля Госполиция сообщила, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали восемь человек, связанных с организацией Neatkarība Balt, которая управляет центрами помощи людям с зависимостями в Лаздукалнсе (Балвский край), Риндзеле (Тукумсcкий край) и Лаубере (Огрский край). Пятеро из задержанных подозреваются в совершении тяжких преступлений: в возможной торговле людьми и легализации средств, полученных преступным путем.

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С момента задержания прошло больше месяца, однако от Госполиции новостей о ходе расследования пока не поступало. Известно, что под арестом находятся пять человек среди них и трое руководителей Neatkarība Balt. Супруга одного из задержанных — Ольга Дубовская, представитель общественной организации Neatkarība Balt — рассказала порталу Delfi о том, как обстоит ситуация на сегодняшний день, и что из себя представляют центры по реабилитации зависимых.

Центры закрыты, зависимые пошли на "точки"

"Подозрения, на основании которых задержан мой муж и его коллеги, очень серьезные. Возможная торговля людьми и отмывание денег — это тяжкие преступления, по которым предусмотрено суровое наказание. Мы пытаемся всеми силами собрать всю информацию, которая доказывает невиновность наших близких. Самое страшное, чтобы плоды наших многолетних трудов (Neatkarība Balt работает уже 14 лет — прим. Редакции) не пошли насмарку. Нам рассказывали, что люди, которые на время следствия покинули Центры, уже на "точках" в поисках наркотиков. Разумеется, денег у них нет, остается лишь догадываться, как и где они их будут добывать: кражи, грабежи.

Хостел для тех, кто ушел от нас, был предоставлен только на две недели. На данный момент многих, кто жил в этом хостеле, уже выгнали оттуда за нарушения — употребления наркотиков и алкоголя. И есть те, кто сами вернулись в Центр, потому что идти им просто некуда. До нас даже дошла информация, что один из наших постояльцев найден мертвым от передозировки. Об этом нам сообщили близкие покойного. Когда-то мы находили этих людей на улице, многие из них казались абсолютно безнадежными, но терпение, труд и желание что-то изменить в своей жизни постепенно это меняли. И теперь эти люди снова вернулись на улицы. Сейчас лето, пока еще тепло, а что будет с приходом холодов?", — с сожалением отмечает Ольга Дубовская.

Рассказывая о работе центров, она поясняет, что во всех трех случаях организация начинала с нуля: получали или приобретали запущенные помещения, делали своими силами ремонт, вели активную работу с алко- и наркозависимыми, жившими впоследствии в центрах по принципу терапевтической коммуны.

"Хочу прямо по пунктам разъяснить нашу позицию. Госполиця утверждает, что люди якобы содержались в условиях антисанитарии. Напомню, что все наши подопечные живут коммуной и сами следят за порядком в помещениях. В наших центрах нет уборщиц, за чистоту отвечают сами постояльцы. Если кто-то из них запустил свое место, то спрашивать можно только с него самого. Хотя в центре содержать порядок и чистоту — один из главных правил центра. И если на территории центра есть стена, которую не успели отремонтировать, как это показала Госполиция в своем ролике, то это не антисанитария. Более того, в наших центрах неоднократно были проведены проверки Продовольственно — ветеринарной службой (PVD), и никаких нарушений не констатировали", — говорит Дубовская.

По ее словам, информация о том, что люди находились в заточении и подвергались рабству, также не соответствует действительности. Ольга Дубовская говорит, что Neatkarība Balt. применяла трудотерапию, что ни для кого не было секретом. Знала об этой методике и Госполиция, суды, Трудовая инспекция, а также и Госслужба пробации, которая тесно сотрудничала с организацией, причем люди, которым за различные правонарушения назначались в качестве наказания принудительные работы, сами добровольно выбирали именно Neatkarība Balt.

"Люди с зависимостями — это слабые люди, очень легко поддающиеся соблазнам. Прежняя жизнь никого не отпускает без последствий. Сорваться и вернуться к алкоголю и наркотикам очень легко. Надо различать, что такое рабство, а что такое трудотерапия. С каждым клиентом, прежде чем он поступал в Центр, велась тщательная консультация обо всем и составлялся договор, который имеет юридическую силу. Никто не держал людей взаперти, но, понимая, что человек может выйти из Центра и сорваться, наши сотрудники предлагали им остаться. Трудотерапия — это общеизвестный метод реабилитационного лечения. Лечение не происходит за один день, быстрого исцеления нет. Конечно, многим это не нравится, ведь надо работать, в первую очередь, над собой. Важно понимать, что зависимые люди не умеют зачастую работать, им нужно обновлять трудовые навыки, а кому-то просто научиться. Раньше они только воровали, грабили и сидели в тюрьме, поэтому работать не все хотели, ибо не привыкли", — поясняет Ольга Дубовская.

По ее словам, все три Центра содержались и функционировали на пожертвования и доходы от хозяйственной деятельности.

"В законе "Об обществах и фондах" указано, что общество может осуществлять хозяйственную деятельность, что мы и делали в соответствии с законом. Эти деньги не распихивались по карманам руководителей, а направлялись исключительно на работу Neatkarība Balt. У нас прозрачная бухгалтерия, это легко проверить. Государство нам не помогает и никак не поддерживает, хотя проблема наркомании в нашей стране очень серьезная. Поэтому мы справляемся как можем, своими силами", — рассказала Ольга.

Среди обвинений, выдвинутых против организации, также упоминается и тот факт, что постояльцев заставляли молиться, и вся работа Центров была основана на религиозной составляющей.

"Наша организация основана не церковью, как на это намекала Госполиция, но самими членами общества Neatkarība Balt. Как мы указали ранее, наша организация независима от церкви. Да, в наших центрах программа реабилитации основана на христианских ценностях, и клиент, поступая к нам, об этом осведомлен. Тот факт, что члены организации христиане, не может быть основой для каких-либо обвинений! Если это так, то это уже получается гонение на христиан. Подчеркиваю: мы просто применяем тот метод, который действует!" — говорит Ольга Дубовская.

Она также отметила, что работники Центра регулярно возили всех нуждающихся в медицинской помощи к семейным врачам, а также к разным специалистам по направлениям.

"В инфектологической больнице врачи-инфектологи нашу организацию очень хорошо знают. Практически каждый клиент нашего Центра болен гепатитом С или ВИЧ-инфекцией, и мы

обеспечивали своевременные визиты к врачам, а также получение необходимой терапии для лечения этих болезней. В нашей практике есть десятки случаев полного восстановления печени.

Клиенты сами признают, что без помощи Центра они запускали лечение и вряд ли бы вообще лечились бы до конца. Бывали случаи, когда приезжали люди очень в плохом состоянии, и если бы не своевременный визит к врачу, то неизвестно, как могло бы все закончиться. Многим нашим постояльцам оказывали помощь и в вопросе по стоматологии — им подбирали зубные протезы, т.к. зубов у многих либо вообще не было, либо они были в очень запущенном состоянии", — рассказала Ольга Дубовская.

"Мой сын спасал людей, а не губил"

Ольга Тарасова — мама Евгения Тарасова, руководителя центра Neatkarība Balt. в Лаздукалнсе, под Балви. У этой семьи своя история, тесно связанная с этим Центром.

"Женя был наркоманом с 16 лет. Все наши усилия вернуть его к нормальной жизни ни к чему не приводили. Были и диспансеры, и врачи. Ездил он и в Брукну к священнику Андрису Мединьшу, провел там полгода, но тоже безрезультатно. К 32 годам он подошел с тяжелым наркобагажом и тюремным сроком. И то, что он стал другим, а потом стал помогать таким же заблудшим душам, это кропотливая и тяжелая работа, которую провели с ним в Neatkarība Balt.", — вспоминает Ольга Тарасова.

По ее словам, все в Центре проводилось на добровольной основе. Прежде, чем пописать договор, человек должен был обдумать, на что он соглашается, и приехать с ясным умом, трезвым и не в наркотическом угаре.

"Да, они там работали. Молились, потому что это все базировалось на христианской основе. Но ни к чему не принуждали. В первые месяца там действительно было строго: никаких связей и контактов с внешним миром. При этом у меня всегда была прямая связь с Центром, я в любой момент могла узнать, как там Женя, а мне могли позвонить, если нуждались в моем совете. Для меня дико слышать, что людей там держали в рабстве", — говорит мама Евгения Тарасова.

После года, проведенного в Центре, Евгений остался там волонтером, помогал восстанавливаться таким же зависимым, помогал на церковной службе. Потом поступил в Библейский колледж в Украине, женился. Последние восемь лет руководил Центром под Балви.

По словам Ольги Тарасовой, никогда не было предпосылок полагать, что в деятельности Центра найдут криминал и выдвинут такие серьезные обвинения.

"Мне сложно комментировать заявления полиции. Но за все эти годы в Центре не происходило ничего такого, чтобы к этому привлекались правоохранительные органы. Да, там требовали соблюдать дисциплину, учили следить за собой, помогали обрести какие-то навыки, просто вернуться к нормальной жизни. Может быть, исключением мог стать прошлый год, когда было больше ограничений и запретов. Но все это связано лишь с объявленными в Латвии строгими эпидемиологическими мерами. Очень надеюсь, что следствие придет к заключению, что все это недоразумение. Такие Центры должны работать, ведь людей, нуждающихся в помощи, все еще нужно кому-то спасать", — резюмировала Ольга Тарасова.

"Когда ломает, главное не сорваться"

Совершенно ошибочно полагать, что в центрах Neatkarība Balt проходят реабилитацию только бездомные и оставленные всеми на произвол судьбы наркоманы и алкоголики. Среди тех, кто здесь восстанавливался, были и люди из приличных и уважаемых семей. Виктор (имя изменено) — как раз из такой семьи.

"Я попал на реабилитацию в этот центр, когда мне было 23 года. К той поре я уже шесть лет употреблял наркотики. Никакое лечение не помогало, семья меня поддерживала, но потом надоело и близким. Я могу сказать так: на одного наркомана приходится по 10 человек из числа родных и близких, которых приходится страдать из-за чужой зависимости. Постоянное вранье, кражи из дома, ломки. Когда тебе нужны наркотики, то тебе все равно, где брать деньги. Грани между добром и злом просто не существует. Ты живешь одним днем, от дозы до дозы. Никаких целей, никаких планов на будущее. Только наркотики", — вспоминает Виктор.

Объявление о реабилитации в центре Neatkarība Balt. попалось ему на глаза случайно. Это был тот момент, когда терять было уже нечего: родные выгнали его из дома, денег нет, долгов столько, что страшно выходить на улицу, почти все друзья по тюрьмам или умерли от передоза.

"Я позвонил, сел на автобус и поехал в Балви. На автовокзале меня встретили, пока ехали в машине, рассказали о том, как будет происходить реабилитация. Мы подписали договор. Я сразу знал, что это на год и что первые месяца будет очень строго — это детоксикация и физическая, и духовная. Конечно, в какой-то момент начинает ломать, хочется все бросить и сбежать. И все понимают: если ты сорвешься — ты сразу пойдешь за наркотиками. Поэтому надо это пережить, перебороть себя. Для этого в Центре были помощники, которые могли часами, а иногда и сутками проводить с тобой время, убеждать, что все можно изменить, но для этого нужно приложить усилия", — рассказывает бывший постоялец Центра, добавляя, что силой никого не удерживали.

В начале реабилитации звонки близким были ограничены. Но родственники могли в любой момент позвонить в Центр и узнать, что происходит. Такой порядок нужен для того, чтобы человек смог "отключиться" от прежней жизни, желания уколоться или выпить и включился в процесс реабилитации и работой над собой. Разумеется, если была острая нужда или какие-то важные вопросы, то работники центра всегда давали возможность связаться. После периода адаптации звонки предоставлялись регулярно.

"Ежедневную работу, которая начиналась утром, я воспринимал для себя как благо: ты работаешь, работаешь, работаешь. Так, чтобы у тебя не было ни сил, ни желания думать о своей прежней жизни. Чтобы просто вернуться в Центр и заснуть. Пока ты работаешь, ты сосредоточен, внимателен. Скажу честно: это вообще был мой первый рабочий опыт за 23 года. Через труд, через заботу о себе и о своем ближнем, через молитву я обрел внутреннюю свободу. Это действительно формирует новое мышление. И когда ты это осознаешь, то ты горишь желанием этим делиться", — говорит Виктор.

Зависимым людям без опыта работы и без навыков хотя бы в какой-то профессии доверяли лишь низкоквалифицированную работу: на пилораме, заготовке дров, сборе ягод, помощи в крестьянских хозяйствах. Все заработанные средства поступали на содержание постояльцев Центра.

"Может быть, кто-то решил, что его лишают честно заработанных денег. Но людям свойственно забывать, что с ними было, когда они поступали в Центр. Ведь многие даже не знают, что такое нормальная жизнь, за ними надо, как за детьми, ухаживать, учить следить за собой, менять одежду. Бывали случаи, когда приходилось даже учить смывать за собой в туалете. По себе могу судить, сколько времени провели со мной работники Neatkarība Balt., сколько потом уже я сам, как волонтер, занимался с новыми постояльцами. Конечно, есть и были неблагодарные, те, кто сбегал. Но было и много, кто вернулся. Там их ждали, не прогоняли, снова предоставляли кров и пищу", — делится своими воспоминаниями Виктор.

Многие из тех, кто прошел курс реабилитации в Центре, позже становились волонтерами: проводили социальную работу на улицах, вокзалах, рынках, в притонах, распространяя информацию о том, что есть выход из проблемы зависимости. Сейчас эту волонтерскую деятельность трактуют как вербовку.

"Найти, привезти в Центр, вернуть к жизни, а потом еще и провести социальную адаптацию — это лишь небольшой перечень того, что делали люди Центра. У нас в Риге есть квартиры социальной адаптации, где размещают тех, кто прошел курс реабилитации. Всегда рядом были те, кто за ними присматривал, помогал. Социальная адаптация — это второй этап восстановления, который, в целом, очень длительный. Кто-то с этим справляется, кто- нет. Я уже 12 лет без наркотиков, у меня все хорошо", — резюмировал Виктор.

Терапевтические коммуны и мотивация для наркологов

В Латвии пионером внедрения терапевтических коммун стал известный психиатр-нарколог, доктор медицинских наук Янис Страздиньш.

"В свое время, будучи депутатом Рижской думы, я убедил своих коллег открыть в Риге Центр профилактики наркомании. Так, в 2000 году на ул. Аптиекас был открыт центр, в котором работали социальные работники и специалисты. В центре проводилась уличная работа, т.е., социальные работники выходили на улицу и распространяли информацию о возможности получить помощь в наших центрах. Именно в то время возрос уровень употребления наркотиков и надо было срочно принять меры.

Говоря о терапевтических коммунах, именно я был первым, кто начал эту практику в Латвии. К сожалению, в Латвии закрыты все реабилитационные центры для зависимых, есть лишь стационары, где можно получить только медицинскую помощь. Работа с зависимыми состоит не только в том, чтобы помочь справиться с синдромом абстиненции (ломка), это длительная работа, а которой участвуют психотерапевты и психологи", — отметил профессор Страздиньш.

По его словам, чтобы зависимый мог восстановится, первое, что у него должно быть — это мотивация. Если зависимый не понимает, что у него проблема и жизнь надо менять, ничего не произойдет. Поэтому нужно мотивировать и убедить зависимого менять свою жизнь на 180 градусов. Лишь когда человек имеет мотивацию, это можно считать первым шагом на пути к восстановлению.

"Считаю, что самым эффективным способом для борьбы с зависимостью, является Шведская модель, которая включает в себя работу этих терапевтических коммун. Методом, который используется в борьбе с зависимостью, является трудовая терапия. Этот метод восстанавливает трудоспособность человека, то есть, человек учится ухаживать за собой, и после того, как он восстановиться физически, он учиться заново работать. Работа помогает отвлечься от мыслей, а также получить удовлетворение от сделанного, что тоже, в свою очередь, мотивирует!"

По словам Яниса Страздиньша, в итальянском городе Римини действует терапевтическая коммуна San Pantrigano, в которой находятся 2000 пациентов и где реабилитация основана именно на трудотерапии. То есть, жители коммуны работают в мастерских по реставрации мебели, шьют шубы, заняты на конюшне, занимаются собаками. При этом все заработанные денежные средства поступают в коммуну для обеспечения ее работы. Похожая практика есть в Польше и в других странах Европы.

Нарколог Рижского психиатрического и наркологического центра Лариса Павлова считает, что работа подобных центров крайне нужна и важна для общества, поскольку там зависимым предоставляют шанс вернуть их к нормальной жизни, а иногда начать жизнь с чистого листа.

"Реабилитационные центры — это неотъемлемая часть лечения, без этого успеха не будет. Любая зависимость — это болезнь чувств. Чтобы это излечить, человек должен поменять свою жизнь на 180 градусов. Без поддержки это сделать тяжело. После реабилитации в центрах помощи Neatkarība Balt. ко мне приходили мои пациенты, и я видела чудо! Я видела совершенно других людей — эмоционально теплых, с чувством достоинства. И ни раз я не слышала, чтобы кто-то жаловался, что его держали силой или заставляли работать. Абсолютно эмоционально здоровые люди.

У меня уже целая армия пациентов, которые прошли реабилитацию в центрах Neatkarība Balt. и полностью восстановились. Такой результат мотивирует меня работать дальше, и я, со своей стороны, могу только посоветовать подобные центры".

Справка

В результате работы центров Neatkarība Balt за 14 лет помощь получили свыше 1500 людей, 500 из которых программу реабилитации прошли успешно. За это время создались 32 семьи, родились 43 ребенка. Neatkarība Balt регулярно проводили мероприятия в детдомах, домах престарелых, организовали акции "Чистый город — чистое сердце", "Капля добра", а также проводили лекции в школах Латвии о вреде наркотиков.

Фото для публикации представлены организацией Neatkarība Balt