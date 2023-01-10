"Перепутанные тела": больница Страдиня договорилась о покрытии расходов на погребение и компенсации морального ущерба

Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня (PSKUS) договорилась с семьями умерших пациентов, чьи тела были перепутаны в морге, о покрытии расходов на погребение, а также о выплате компенсации за причиненный моральный ущерб, сообщили в больнице.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Точные суммы в больнице не называют. Продолжается внутренняя проверка, чтобы установить все обстоятельство случившегося, круг связанных лиц и определить возможные недостатки в системе. После оглашения результатов проверки, правление больницы оценит действия конкретных работников, а также возможные причины, по которым была допущена ошибка.

В PSKUS отмечают, что уже видят необходимость в проведении некоторых улучшений, во-первых, это касается того, как быстро родственники умершего человека приходят оформлять документы. "Посмотрим, возможно, стоит вести дополнительные электронные системы, чтобы сделать процесс более эффективным", - указали в больнице.

Говоря о помещениях морга, в больнице указывают на то, что в этом году запланирована полная реновация здания Института патологий.

Как сообщалось, на прошлой неделе после получения разрешения была проведена эксгумация одной из похороненных женщин и дочери наконец смогли попрощаться со своей матерью и похоронить ее.

Несмотря на это у обеих женщин, чьи тела были перепутаны в морге, были взяты образцы ДНК. Результаты пока неизвестны, расследование продолжается.

Как сообщалось, в декабре в рижскую Клиническую больницу им. П.Страдиня в тяжелом состоянии поступила женщина из Лиелвардского края, жизнь которой спасти не удалось - она скончалась через 2,5 часа. Похороны были назначены на конец декабря, но в часовне на кладбище выяснилось, что в гробу находится другой человек в одежде, которая предназначалась для покойной.

Родственница покойной обратилась с заявлением в Госполицию, где завели уголовный процесс. Проверка была начата и в самой больнице. По словам дочери покойной женщины, расследование идет очень медленно, а коммуникация затруднена.

В Рижском Земгальском участке полиции отрицают умышленное затягивание процесса, поясняя, что пришлось допросить многих свидетелей.

По делу расследуется халатность сотрудников морга больницы. Если их вина будет доказана, в случае осуждающего приговора, сотрудникам морга грозит штраф, принудительные работы или кратковременное лишение свободы. В свою очередь больница Страдиня распространила заявление, что виновные сотрудники, скорее всего, потеряют работу в морге.