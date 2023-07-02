Подробности трагедии в Царникаве, где в море одновременно утонули три человека
Foto: DELFI

В субботу днем на пляже в Царникаве компания из четырех человек пошла купаться в море. В итоге трое из них утонули (двое парней и женщина), в живых осталась только девочка-подросток.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Когда на место происшествия прибыли спасатели, трое человек, которых морским течением унесло на глубину, уже лежали на берегу. Несмотря на усилия сначала других отдыхающих, а затем и медиков, их жизни спасти не удалось.

Возможно, спасатели могли бы прибыть к пострадавшим на пляже в Царникаве быстрее, если бы улица Лайву, ведущая к самой кромке моря, не была перекрыта металлической конструкцией.

По информации, собранной Государственной полицией, в субботу, 1 июля, на море были большие волны и образовались подводные течения. В Царникаве в этот день купались много людей, в том числе — двое молодых мужчин и две женщины (мать с девочкой). Жещина осталась у кромки воды, но увидев, что трех пловцов (двух парней и девочку) уносит течением в море, она бросилась на помощь. В результате все четверо оказались в опасной ситуации, сообщила порталу DELFI представитель полиции Диана Лукина.

По словам представителя полиции, тревожную ситуацию заметили находившиеся поблизости другие отдыхающие, среди которых были и профессиональные пловцы. Именно они вытащили людей на берег и сразу начали оказывать им первую помощь, пока не приехали медики.

К сожалению, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, жизни трех человек — двух молодых мужчин и 40-летней женщины — спасти не удалось. На берегу пришла в себя лишь девочка-подросток. Полиция начала уголовный процесс для выяснения официальной причины смерти погибших.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала порталу DELFI, что вызов поступил около 17:30. На место событий выехали три бригады медиков, в том числе одна бригада медицинских специалистов, которые задействованы в трудные и особо критические ситуации.

Медики добрались до пострадавших в течение 25 минут. В документах о вызове указано, что им пришлось преодолеть большое расстояние до места происшествия. То, что доступ к месту происшествия был затруднен, признают и в Государственной пожарно-спасательной службе. Когда спасатели прибыли на пляж, людей уже вытаскивали из моря, отмечает представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На фотографиях очевидцев, опубликованных в соцсетях, видно, что машина спасателей наехала на препятствие — металлическую конструкцию — недалеко от пляжа в конце улицы Лайву.

Председатель Адажской краевой думы Карина Микельсоне сообщила, что в 2020 году в концеу улицы Лайву построили парковку и проложили к морю пешеходную и велосипедную дорожку с гравием. Поскольку водители часто игнорировали запрет на движение, в августе прошлого года на улице Лайву, примерно в 400 метрах от моря, был установлен запираемый металлический барьер. В него и врезался транспорт ГПСС. В результате спасателям пришлось искать пути объезда, а медики добирались до пляжа пешком.

"Никто не мог предположить, что все так обернется", — говорит о трагедии, случившейся в субботу в Царникаве, руководитель Царникавского коммунального хозяйства Адажского края Гунарс Дзенис.

Когда в ведомство поступила информация об аварии на пляже, препятствие убрали с дороги за 22 минуты. Дзенис признается, что не будет восстанавливать барьер после этого случая.

На вопрос, было ли какое-либо предупреждение об опасности на пляже в эти выходные после трагедии, он ответил, что нет: "сегодня воскресенье, поэтому сделать таблички невозможно".

Пляж Адажского края протянулся на 18 километров, от Вецаки до Лиласте. "Это не значит, что все вдруг стало опасным. Купаться в Гауе опаснее", — добавил Дзенис, вновь подчеркнув, что это беспрецедентный случай и до сих пор не было необходимости в предупреждающих знаках.

Председатель Адажской краевой думы Карина Микельсоне также говорит, что для изготовления качественных вывесок требуется время. Адажская дума уже заказала информационные щиты, которые должны быть готовы в середине июля. При этом она отмечает: предупреждающие знаки работают аналогично ограничениям скорости — вся ответственность лежит на людях.

По словам Микельсоне, такие погодные условия на пляже в Царникаве, какие возникли 1 июля, бывают очень редко, и "речь идет о десятилетиях".

Местные власти просят ответственные службы собрать информацию о том, как и как часто могут образовываться в море такие опасные подводные течения. Дума в настоящее время работает над разработкой нового плана защиты населения, в том числе рассматривается вопрос, что в таких ситуациях следует оповещать об опасности с помощью sms, чтобы охватить не только жителей Царникавы, но и других отдыхающих в крае.

В самоуправлении также заявляют, что повысить безопасность на всей протяженности пляжа будет сложно, так как он находится на территории природного парка — инфраструктура для этого не подходит и возможности строительства тоже ограничены, объясняет Дзенис.

Единственным местом, где теоретически и практически можно было бы создать что-то похожее на пляж с Голубым флагом, может быть Лиласте, где к морю ведет асфальтированная дорога, достаточно места для парковки, коммуникации и другой инфраструктуры.

Краевая дума предыдущего созыва оценивала возможность создания в Лиласте полноценного пляжа со спасательными службами, но решение так и не было принято.

В ГПСС напоминают, что купающиеся люди должны заботиться о собственной безопасности, соблюдать универсальные и давно известные правила — не плавать в незнакомом месте, не заходить в воду в одиночку, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, особенно внимательно следить за детьми, а также не спасать тонущих людей самим. Если вы видите, что кто-то тонет, надо сразу звонить спасателям по телефону 112.

Женщина, которая утонула в субботу, была жительницей Царникавы.

В этом году, по данным на 2 июля, в Латвии утонули 69 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (9) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē