Подробности трагедии в Царникаве, где в море одновременно утонули три человека

В субботу днем на пляже в Царникаве компания из четырех человек пошла купаться в море. В итоге трое из них утонули (двое парней и женщина), в живых осталась только девочка-подросток.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, трое человек, которых морским течением унесло на глубину, уже лежали на берегу. Несмотря на усилия сначала других отдыхающих, а затем и медиков, их жизни спасти не удалось.

Возможно, спасатели могли бы прибыть к пострадавшим на пляже в Царникаве быстрее, если бы улица Лайву, ведущая к самой кромке моря, не была перекрыта металлической конструкцией.

По информации, собранной Государственной полицией, в субботу, 1 июля, на море были большие волны и образовались подводные течения. В Царникаве в этот день купались много людей, в том числе — двое молодых мужчин и две женщины (мать с девочкой). Жещина осталась у кромки воды, но увидев, что трех пловцов (двух парней и девочку) уносит течением в море, она бросилась на помощь. В результате все четверо оказались в опасной ситуации, сообщила порталу DELFI представитель полиции Диана Лукина.

