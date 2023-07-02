Подробности трагедии в Царникаве, где в море одновременно утонули три человека

В субботу днем на пляже в Царникаве компания из четырех человек пошла купаться в море. В итоге трое из них утонули (двое парней и женщина), в живых осталась только девочка-подросток.

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Когда на место происшествия прибыли спасатели, трое человек, которых морским течением унесло на глубину, уже лежали на берегу. Несмотря на усилия сначала других отдыхающих, а затем и медиков, их жизни спасти не удалось.

Возможно, спасатели могли бы прибыть к пострадавшим на пляже в Царникаве быстрее, если бы улица Лайву, ведущая к самой кромке моря, не была перекрыта металлической конструкцией.

По информации, собранной Государственной полицией, в субботу, 1 июля, на море были большие волны и образовались подводные течения. В Царникаве в этот день купались много людей, в том числе — двое молодых мужчин и две женщины (мать с девочкой). Жещина осталась у кромки воды, но увидев, что трех пловцов (двух парней и девочку) уносит течением в море, она бросилась на помощь. В результате все четверо оказались в опасной ситуации, сообщила порталу DELFI представитель полиции Диана Лукина.

Iesaku katram, kurš plāno jūrā peldēt, iegooglēt "rip current", lai zinātu kā or jārīkojas, lai no tādas straumes izglābtos, kā arī iemācītos to atpazīt, pirms tajā nonāk. https://t.co/fziwaCR753 pic.twitter.com/OKqbX7QO2o — Mārtiņš Lūsis (@MartinsLusis) July 1, 2023

По словам представителя полиции, тревожную ситуацию заметили находившиеся поблизости другие отдыхающие, среди которых были и профессиональные пловцы. Именно они вытащили людей на берег и сразу начали оказывать им первую помощь, пока не приехали медики.

К сожалению, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, жизни трех человек — двух молодых мужчин и 40-летней женщины — спасти не удалось. На берегу пришла в себя лишь девочка-подросток. Полиция начала уголовный процесс для выяснения официальной причины смерти погибших.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала порталу DELFI, что вызов поступил около 17:30. На место событий выехали три бригады медиков, в том числе одна бригада медицинских специалистов, которые задействованы в трудные и особо критические ситуации.

Медики добрались до пострадавших в течение 25 минут. В документах о вызове указано, что им пришлось преодолеть большое расстояние до места происшествия. То, что доступ к месту происшествия был затруднен, признают и в Государственной пожарно-спасательной службе. Когда спасатели прибыли на пляж, людей уже вытаскивали из моря, отмечает представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня.

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На фотографиях очевидцев, опубликованных в соцсетях, видно, что машина спасателей наехала на препятствие — металлическую конструкцию — недалеко от пляжа в конце улицы Лайву.

Председатель Адажской краевой думы Карина Микельсоне сообщила, что в 2020 году в концеу улицы Лайву построили парковку и проложили к морю пешеходную и велосипедную дорожку с гравием. Поскольку водители часто игнорировали запрет на движение, в августе прошлого года на улице Лайву, примерно в 400 метрах от моря, был установлен запираемый металлический барьер. В него и врезался транспорт ГПСС. В результате спасателям пришлось искать пути объезда, а медики добирались до пляжа пешком.

🇱🇻 Vakar Carnikavā operatīvam transportam radās grūtības, lai nokļūtu pludmalē dēļ uzstādīta uz ceļa šķēršļa. Carnikavā vakar dēļ spēcīgas zemūdens straumes noslīka 3 cilvēki.

📸 Peldēt droši#Carnikava #Ādaži #Latvija pic.twitter.com/jqdHn4kuSC — BreakingLV (@breakinglv) July 2, 2023

"Никто не мог предположить, что все так обернется", — говорит о трагедии, случившейся в субботу в Царникаве, руководитель Царникавского коммунального хозяйства Адажского края Гунарс Дзенис.

Когда в ведомство поступила информация об аварии на пляже, препятствие убрали с дороги за 22 минуты. Дзенис признается, что не будет восстанавливать барьер после этого случая.

На вопрос, было ли какое-либо предупреждение об опасности на пляже в эти выходные после трагедии, он ответил, что нет: "сегодня воскресенье, поэтому сделать таблички невозможно".

Пляж Адажского края протянулся на 18 километров, от Вецаки до Лиласте. "Это не значит, что все вдруг стало опасным. Купаться в Гауе опаснее", — добавил Дзенис, вновь подчеркнув, что это беспрецедентный случай и до сих пор не было необходимости в предупреждающих знаках.

Председатель Адажской краевой думы Карина Микельсоне также говорит, что для изготовления качественных вывесок требуется время. Адажская дума уже заказала информационные щиты, которые должны быть готовы в середине июля. При этом она отмечает: предупреждающие знаки работают аналогично ограничениям скорости — вся ответственность лежит на людях.

По словам Микельсоне, такие погодные условия на пляже в Царникаве, какие возникли 1 июля, бывают очень редко, и "речь идет о десятилетиях".

Местные власти просят ответственные службы собрать информацию о том, как и как часто могут образовываться в море такие опасные подводные течения. Дума в настоящее время работает над разработкой нового плана защиты населения, в том числе рассматривается вопрос, что в таких ситуациях следует оповещать об опасности с помощью sms, чтобы охватить не только жителей Царникавы, но и других отдыхающих в крае.

В самоуправлении также заявляют, что повысить безопасность на всей протяженности пляжа будет сложно, так как он находится на территории природного парка — инфраструктура для этого не подходит и возможности строительства тоже ограничены, объясняет Дзенис.

Единственным местом, где теоретически и практически можно было бы создать что-то похожее на пляж с Голубым флагом, может быть Лиласте, где к морю ведет асфальтированная дорога, достаточно места для парковки, коммуникации и другой инфраструктуры.

Краевая дума предыдущего созыва оценивала возможность создания в Лиласте полноценного пляжа со спасательными службами, но решение так и не было принято.

В ГПСС напоминают, что купающиеся люди должны заботиться о собственной безопасности, соблюдать универсальные и давно известные правила — не плавать в незнакомом месте, не заходить в воду в одиночку, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, особенно внимательно следить за детьми, а также не спасать тонущих людей самим. Если вы видите, что кто-то тонет, надо сразу звонить спасателям по телефону 112.

Женщина, которая утонула в субботу, была жительницей Царникавы.

В этом году, по данным на 2 июля, в Латвии утонули 69 человек.