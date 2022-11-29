Преступная группировка из Латвии за два года отмыла 144 млн евро и более 4 млн долларов

Служба госдоходов (VID) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовный процесс в отношении организованной группы, подозреваемой в легализации преступно полученных 144 782 738 евро и 4 889 580 долларов США. В группу входили семеро подозреваемых. Материалы дела уместились в 52 томах.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что в период с января 2019 года по апрель 2021 года была организована группа, которая отмывала крупные суммы при помощи банковских счетов фиктивных иностранных компаний.

Как отмечают в VID, организованная группа оказывала профессиональные услуги юридическим и физическим лицам-клиентам, скрывая истинное происхождение, местонахождение, принадлежность и движение денежных средств, полученных преступным путем. Организованная группа использовала специально разработанное и настроенное системное программное решение, в рамках которого происходил поиск клиентов, общение между клиентами и участниками преступной группы.

В рамках расследования на шесть объектов недвижимости подозреваемых, общая стоимость которых составляет не менее 880 000 евро, а также на автомобили Audi Q8, Audi A1, Porshe Cayanne, Land Rover Sport и Lexus Rx450H, общая стоимость которых составляет не менее 149 000 евро, и денежные средства на сумму 567 550 евро наложен арест.