PTAC: латвийские инфлюенсеры нарушают закон о рекламе, их ждут штрафы до 100 000 евро

Многие латвийские инфлюенсеры не пишут, что пост был рекламным, а некоторые рекламируют продукты с "чудесными" свойствами, которые на самом деле им не присущи. Такие нарушения констатировал Центр защиты прав потребителей (PTAC), проведя в прошлом году исследования латвийского сегмента Instagram, сообщает LETA.

Не соблюдаются и особые требования к рекламе отдельных товаров, например, энергетиков и пищевых добавок, а в некоторых случаях в постах не было информации, которая могла бы потребителям идентифицировать того, кто ведет коммерческую практику.

PTAC работает по принципу "сначала консультируй". Были организованы встречи с представителями инфлюенсеров, а отдельными нарушителями PTAC пытался связаться, заведя профиль в Instagram. Но большинство нарушителей проигнорировало сообщения ведомства, а некоторые даже заблокировали PTAC после получения сообщений.

Пока что ни один инфлюенсер оштрафован не был, однако в дальнейшем ведомство собирается штрафовать за нечестную коммерческую деятельность. Размер штрафа может достигать 10% от дохода инфлюенсера с рекламы, но не может превышать 100 000 евро.