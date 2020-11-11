Рига: врачи ведут борьбу за жизнь ребенка, проглотившего 9 магнитов

В Детской клинической университетской больнице проведена операция ребенку, который проглотил девять магнитов, получив серьезные повреждения кишечника. Врачи призывают родителей уделять пристальное внимание тому, чтоб детям были недоступны магниты, мелкие шарики, батарейки и другие предметы, которые малыш может проглотить.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Нам, взрослым, порой бывает трудно понять, насколько велик детский интерес к исследованию мира, насколько велико желание попробовать все, что видно и доступно.

Детский кишечный тракт может справиться со многим. Но такие предметы, как магниты, батарейки и другие, могут оказаться даже смертельными. Сегодня мы пытаемся помочь ребенку, у которого серьезно поврежден кишечник, потому что магниты в его кишечнике сильно сцеплены друг с другом. В этих местах кишечника возникают проблемы с кровообращением, его ткани отмирают и образуются дыры. Это очень опасная ситуация, которая требует проведения сложных операций, длительного восстановления и может даже иметь необратимые последствия", — рассказала представитель клиники Арта Бардзиня.

Врачи Детской больницы напоминают, что чужих детей не бывает, и призывают проявлять осторожность, когда вы находитесь с ребенком. Для этого необходимо обеспечить ему безопасную среду, нужно следить за тем, чтобы все предметы, с которыми ребенок играет, соответствовали его возрасту, не являлись бы ядовитыми и не были бы настолько мелкими, чтобы ребенок мог их проглотить.