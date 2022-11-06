Стакис: за каждый просроченный день ремонта улицы Гертрудес - штраф 1368 евро

Подрядчик SIA "RERE Vide" должен был завершить все работы на рижской улице Гертрудес к концу октября, но не успел. И теперь строительную фирму ждут штрафные санкции за затянувшийся ремонт, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

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Улица Гертрудес в начале ноября по-прежнему перекопана и не пригодна для езды автомобилей. Из-за этого в центре Риги часто возникают больше пробки.

Как подтвердили в Департаменте сообщения Рижской думы, договорная неустойка "RERE Vide" начисляется с 1 ноября. Сумма договорного штрафа за сутки составляет 1368,42 евро.

Застройщик объясняет задержку войной в Украине. Строительная фирма заверяет, что уличная гранитная брусчатка была заказана в Украине, но из-за войны ее изготовление не состоялось в срок. Однако Департамент сообщения РД не считает этот аргумент достаточным и включил счетчик.

"Каждый день застройщик платит штраф в размере около 1300 евро, чтобы мотивировать его закончить ремонт улицы как можно скорее. Застройщик попросил продлить срок сдачи до 30 ноября", - сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Департамент сообщения пояснил передаче, что фирма "RERE Vide" обещает повторно предоставить свое обоснование срок продления работ. Поэтому о точном размере договорной неустойки и о том, будет ли она вообще применена, можно будет сказать только после завершения ремонта.

"Я видел сюжет о Новом Рижском театре, мы знаем и о Валмиерском драматическом театре. Истории одинаковые для всех. Нам нужно 10 работников. Мы можем получить лишь пять, где нам взять остальных? Ну, тогда остается брать друг у друга, стараясь платить повыше", - сказал Стакис.

"Как долго это продлится и чем все закончится, мне трудно предсказать.Но мы уже боимся браться за любой новый проект. В прошлый раз ситуация сложилась так, что, например, четыре раза подряд ни один поставщик не подавал заявки на участие в тендере - потому что прекрасно знает, что не закончит вовремя, и скорее всего, заплатит штраф. Поэтому предпочитает вообще не участвовать в тендере. Или дождаться, пока его цена вырастет настолько, что в нем хотя бы стоит участвовать - будет чем платить штрафы. Если у нас не изменится рынок труда, то настроения довольно пессимистичные", - сделал вывод мэр Риги.

Ранее Мартиньш Стакис заявил, что ремонт улицы Гертрудес может быть завершен до 18 ноября. А к весне может быть принято решение о том, что бы на этой улице ограничить движение транспорта.