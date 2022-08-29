В США судят гражданина Латвии, обвиняемого в криптомошенничестве на 7 млн долларов

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сообщила, что за криптомошенничество на 7 миллионов долларов перед судом предстал гражданин Латвии Ивар Аузиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис и помощник директора нью-йоркского отделения ФБР Майкл Дж. Дрисколл предъявили латвийцу обвинения в криптомошеничестве и аферах с ценными бумагами.

Как отмечает Bits.Media, Аузиньш подозревается в реализации схемы, благодаря которой он обманывал инвесторов, вкладывавших миллионы долларов в мошенническую криптовалюту.

Обвинение утверждает, что подсудимый руководил группой компаний Auzins Entities, куда входили проекты Denaro и Bitroad, брокеры Impressio Estate, Broi Investments, Changepro, Gemneon Investments и Lycovest, а также майнинг-отель Innovamine. Используя первичные предложения монет, инвестиционные стратегии для заработка на криптобиржах, инвестиции в майнинг криптовалют,в период с 2017 по 2019 год мошенники убедили инвесторов вложить в компании Аузиньша не менее 7 млн долларов.

По мнению Минюста США, проекты и услуги рекламировались в интернете. Собрав деньги с клиентов, мошенники исчезали.