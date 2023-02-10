В суд передано дело Владимира Линдермана: его обвиняют в разжигании межнациональной розни

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело политического активиста Владимира Линдермана, которому предъявлены обвинения в прославлении войны России против Украины.

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Прокуратура, не называя имени, сообщает, что обвинение предъявлено за целенаправленное оправдание и прославление войны России против Украины, а также действия, направленные на разжигание розни между жителями Латвии разных национальностей.

Как установила расследовавшая дело Служба государственной безопасности (VDD), после вторжения России в Украину обвиняемый целенаправленно и систематически распространял соответствующие интересам Кремля сообщения неограниченному кругу лиц на свободно доступных площадках в интернете, оправдывая военную агрессию России против Украины и ее народа.

VDD установила, что его деятельность в интернете также была направлена на разжигание розни между латышами, русскими и украинцами.

В ходе расследования Служба госбезопасности обнаружила несколько десятков публикаций, в содержании которых прослеживаются признаки указанных уголовных преступлений. Обвиняемый распространял письменные публикации и видеоматериалы, содержание которых направлено против интересов национальной безопасности Латвии. Упомянутый контент публиковался и в социальных сетях, и на сайтах, финансируемых Россией.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый получал финансовое вознаграждение за создание контента, соответствующего интересам Кремля.

В июне прошлого года суд заключил Линдермана под стражу, но позже он был отпущен под залог в размере 6000 евро.

Линдерман задерживался и ранее. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против перехода на латышский язык обучения в школах. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели". Затем дело закрыли.