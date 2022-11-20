Бюджет ЕС, регулирование соцсетей и спутниковый интернет. Евродайджест: главные события недели

Делегаты от Европарламента и Совета ЕС согласовали бюджет Евросоюза на 2023 год, заработал новый закон, регулирующий взаимодействие онлайн-платформ и интернет-пользователей, Еврокомиссия поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону, а в космос отправят спутниковую группировку, которая обеспечит работу защищенных каналов связи для властей и широкополосный доступ к Интернету для всех. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Достигнуто предварительное соглашение по бюджету ЕС на следующий год



Что случилось? В понедельник представители Европарламента и Совета ЕС согласовали предварительный вариант бюджета Евросоюза на 2023 год. Общая сумма обязательств, взятых на себя европейскими властями, составляет 186,6 млрд евро (+1,1% по сравнению с 2022 годом), это на 1,05 млрд больше, чем изначально предлагала Еврокомиссия. "Я приветствую наше соглашение по бюджету на следующий год, поскольку оно позволит нам сосредоточиться на приоритетных областях ЕС в особенно нестабильном геополитическом контексте. Оно также обеспечивает реалистичный подход с учетом текущей экономической ситуации, интересов налогоплательщиков и необходимости учитывать новые вызовы, которые могут возникнуть в 2023 году", — заявил главный переговорщик со стороны Совета ЕС, замминистра финансов Чехии Иржи Георгиев.

Что это значит? Основные статьи расходов бюджета ЕС на 2023 год — усиление сплоченности внутри Евросоюза, защита европейских ценностей, поддержка единого рынка, инновации, цифровизация и борьба с изменением климата. Акцент также будет сделан на помощи в восстановлении Украины; в частности, парламентарии в ходе переговоров добились выделения дополнительных 150 млн евро на гуманитарную помощь и 120 млн евро на поддержку украинских студентов и преподавателей в рамках программы Erasmus+. Более 90% бюджета ЕС будет направлено гражданам, регионам, городам и представителям бизнеса, подчеркивается в пресс-релизе на сайте Европарламента. Предварительное соглашение депутаты должны утвердить на пленарном заседании; ожидается, что это произойдет уже во вторник, 22 ноября.

Еврокомиссия поддержала присоединение Болгарии, Румынии и Хорватии к Шенгенской зоне

Что случилось? В среду на сайте Еврокомиссии было опубликовано заявление с призывом к Совету ЕС "без дальнейших промедлений" принять три страны в общеевропейское таможенное и визовое пространство. В тексте подчеркивается, что Болгария, Румыния и Хорватия в течение последних лет достигли существенных успехов, приведя законодательство и правоприменение в соответствие с шенгенскими стандартами. Речь идет как о повышении эффективности пограничного контроля и борьбе с трансграничной преступностью, так и о соблюдении механизмов международной защиты людей, претендующих на получение убежища. По оценке Еврокомиссии, расширенная Шенгенская зона сделает Европу более безопасной, облегчит контакты между людьми и представителями бизнеса разных стран и привлечет дополнительных туристов.

Что это значит? О присоединении Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне Европарламент в своих резолюциях заявлял с 2011 года, последний такой документ был принят в середине октября. Спустя три недели депутаты поддержали вхождение Хорватии в европейское таможенное и безвизовое пространство. В случае каждой из этих трех стран итоговое решение будет принимать Совет ЕС — председательствующая в этом органе Чехия уже заявляла, что вынесет этот вопрос на голосование. 8 декабря расширение Шенгенской зоны обсудят министры юстиции и внутренних дел ЕС.

Вступил в силу закон о цифровых услугах

Что случилось? В среду начал действовать европейский Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), направленный на защиту прав европейцев в Интернете и снижение рисков в онлайн-среде. Новые правила регулируют действие сервисов, предоставляющих "посреднические" услуги — это, в частности, провайдеры, регистраторы доменных имен, хостинги, поисковые системы, облака, маркетплейсы, магазины приложений и соцсети. Компании, которые хотят работать в ЕС, попадают под действие закона независимо от того, где они зарегистрированы. В зависимости от размера и степени влияния онлайн-платформа будет обязана следовать тому или иному набору мер по борьбе с незаконным контентом, защите прав пользователей и публикации подробной отчетности.

Что это значит? Наиболее существенные для рядовых пользователей изменения коснутся соцсетей. Например, DSA обязывает такие платформы в "ясной и краткой" форме излагать правила поведения на сайте. Также новый закон существенно ограничивает возможность модераторов удалить тот или иной пост или комментарий, а пользователю, в свою очередь, гарантируется возможность оспорить такое решение в соответствии со специально разработанной процедурой. С другой стороны, крупные платформы обяжут маркировать распространяемую через них недостоверную информацию и ежегодно проводить оценку рисков, связанных с дезинформацией, продажей нелегальных товаров и публикацией незаконного контента. Подробнее о том, как работает DSA, можно прочитать на сайте Еврокомиссии.

К середине февраля работающие в ЕС онлайн-платформы должны предоставить Еврокомиссии данные о размере своей аудитории. Основываясь на этой статистике, власти оценят, какие сервисы будут соблюдать общий, а какие особый режим отчетности и контроля в соответствии с DSA. Затем у компаний будет четыре месяца на то, чтобы выполнить новые обязательства.

Евросоюз запустит спутники для обеспечения защищенной связи

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента и представители Совета ЕС заключили предварительное соглашение о развертывании спутниковой группировки IRIS² до конца 2027 года. Основная цель этой программы — обеспечить работу защищенных каналов связи для различных институтов ЕС и властей стран-членов, однако IRIS² также сделает широкополосный интернет более доступным для граждан и бизнеса. "Безопасная и надежная связь — краеугольный камень стратегической автономии ЕС. Программа защищенной связи создаст многоорбитальную группировку из сотен спутников, которая покроет потребности ЕС и укрепит нашу позицию в качестве одного из основных игроков в космосе. Что еще более важно, это принесет много пользы гражданам и их повседневной жизни", — прокомментировал инициативу Мартин Купка, министр транспорта Чехии (страна сейчас председательствует в ЕС).

Что это значит? Реализацию программы преимущественно профинансирует Европейское космическое агентство и представители бизнеса, расходы оценивают в 2,4 млрд евро. Интеграция IRIS² с уже работающими спутниковыми группировками Galileo и Copernicus позволит не только повысить автономность Евросоюза в этой сфере, но и расширить список задач, которые ЕС может реализовать в космической отрасли. Окончательное утверждение программы лежит на Европарламенте и Совете ЕС, по оценкам экспертов, они могут одобрить запуск работы по созданию новой спутниковой группировки уже в этом году.