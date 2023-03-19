Иноагенты в ЕС, снижение инфляции, критическое сырье. Евродайджест: главные события недели

Журналисты узнали о подготовке в Евросоюзе собственного закона об "иностранных агентах", Еврокомиссия представила законопроекты об устойчивых поставках критически важного для экономики сырья и о реформе рынка электроэнергии, годовая инфляция в ЕС снижается четвертый месяц подряд, а юноши и девушки из Латвии могут выиграть железнодорожный билет, который позволит им месяц бесплатно путешествовать по всей Европе. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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В Евросоюзе может появиться свой закон об "иноагентах"

Что случилось? Во вторник издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Еврокомиссия начала работу над собственным законом об "иностранных агентах". По задумке Брюсселя, европейские неправительственные организации, консалтинговые компании и академические учреждения обяжут раскрывать информацию о финансировании из-за пределов ЕС. Поводом для разработки закона стал, в первую очередь, недавний скандал вокруг уже бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли, которую уличили в лоббировании интересов Катара за вознаграждение. При этом, отмечает Politico, маловероятно, что ограничения затронут физических лиц, как это происходит в России.

Что это значит? Подготовка законопроекта, пишет издание, находится "на очень ранней стадии", а работу над ним возглавляет вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова (она, в том числе, проводит встречи с некоммерческими организациями, на которых обсуждается инициатива Еврокомиссии). По словам собеседника Politico, процесс планируют завершить в мае. "Очевидно, что это деликатный вопрос. Мы все еще находимся на ранних этапах сбора информации от широкого круга заинтересованных сторон, чтобы убедиться, что мы используем правильный подход", — говорит один из собеседников издания.

Критики инициативы отмечают, что время для разработки европейского закона об "иноагентах" выбрано крайне неудачно с учетом недавних протестов в Грузии против принятия похожего законопроекта, которые закончились успехом демонстрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл его несовместимым со стандартами и ценностями Евросоюза.

В Еврокомиссии представили пакет законов о критическом сырье

Что случилось? В четверг Еврокомиссия сообщила о передаче на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС законопроектов, призванных обеспечить доступ стран и компаний из Евросоюза к безопасным, диверсифицированным и устойчивым поставкам "критического сырья". Речь идет, в первую очередь, о металлах и других материалах, используемых в зеленой энергетике, электронике, фармацевтике, аэрокосмической и оборонной промышленности. "Критическое сырье имеет основополагающее значение для нашей конкурентоспособности, основанной на цели стать лидерами в зеленой промышленности будущего. Мы будем расширять и наращивать наши собственные возможности и строить более прочные глобальные отношения, основанные на доверии, открытости и взаимной выгоде. […] Более тесные и разнообразные торговые связи — это способ уменьшить нашу зависимость и связанные с ней уязвимости", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает законодательно закрепить на уровне всего ЕС список критически значимого для промышленности сырья и установить для каждого такого материала минимальные значения по производству и импорту. Так, добыча каждого типа критического сырья внутри Евросоюза должна составлять не менее 10% от общеевропейского объема его потребления, обработка — не менее 40%, переработка — не менее 15%. Поставки любого критически важного материала из какой-либо третьей страны при этом не могут превышать 65% общего экспорта. Отдельный акцент сделан на переработке уже использованного в ЕС сырья, что также позволит снизить зависимость Европы от внешних поставок. Одновременно, по задумке Еврокомиссии, будет снижена бюрократическая нагрузка для проектов по добыче критически важного сырья, а также увеличено финансирование инноваций в такие проекты внутри Евросоюза и в третьих странах.

В свою очередь, национальные правительства должны будут разработать местные меры по переработке отходов, содержащих критически важное сырье, а также совместно с учеными и представителями бизнеса изучить возможность более эффективной добычи в уже разрабатываемых месторождениях. Одновременно Еврокомиссия признает, что ЕС "никогда не будет" самодостаточным в поставках жизненно важных для современной экономики материалов, поэтому будет создана сеть "единомышленников" для заключения соглашений о стратегическом партнерстве и зонах свободной торговли в этой сфере.

Координацию изложенных в законопроекте мер и обсуждение стратегического партнерства с третьими странами предлагают передать в ведение специального совета, созданного из представителей государств-членов и Еврокомиссии. Также национальные правительства должны будут распределить стратегические запасы сырья, а крупные компании — провести аудит свои цепочек поставок

В Евросоюзе продолжает снижаться годовая инфляция

Что случилось? По итогам февраля рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 8,5%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Годовая инфляция постепенно снижается после того, как достигла 10,6% в октябре 2022 года; в январе 2023-го этот показатель составлял 8,6%. Наибольший вклад в рост цен уже третий месяц подряд вносят подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия, а не энергоресурсы, бывшие драйвером растущей инфляции на протяжении большей части прошедшего года.

Что это значит? Самая высокая годовая инфляция вновь зафиксирована в Латвии — 20,1%, в январе этот показатель составлял 21,4%. Лидер в еврозоне по росту цен за месяц — Ирландия, там относительно января они увеличились на 1,5%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией в феврале вошли Эстония (17,8%) и Литва (17,2%). Наименьший рост цен год к году наблюдается в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,4%) и Испании (6%). Во всем Евросоюзе независимо от используемой валюты самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Венгрии (25,8%).

В целях борьбы с высокой инфляцией Европейский центробанк (ЕЦБ) на этой неделе во второй раз с начала года поднял ключевую ставку, с 22 марта она будет составлять 3,5%. Эксперты ЕЦБ прогнозируют, что инфляция в еврозоне вернется к целевому значению в 2% к концу 2025 года.

Еврокомиссия предложила реформировать структуру рынка электроэнергии в ЕС

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия выступила с предложением пересмотреть несколько европейских регламентов, которые описывают организацию рынка электроэнергии в Евросоюзе. В частности, реформа предполагает обеспечить жителей ЕС и местные предприятия гарантированным доступом к электричеству, которое было получено благодаря использованию возобновляемых источников, уменьшить зависимость европейского рынка от ископаемого топлива и стимулировать заключение долгосрочных контрактов с надежными поставщиками по справедливым ценам. "Нынешняя структура рынка электроэнергии на протяжении многих десятилетий обеспечивала эффективный, хорошо интегрированный рынок, но ограниченное глобальное предложение и манипуляции России привели к тому, что многие потребители столкнулись с огромным ростом своих счетов за электроэнергию. Сегодня мы предлагаем меры, которые повысят стабильность и предсказуемость стоимости энергии в ЕС. Привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии поможет нам достичь целей "Зеленого соглашения" и сделать ЕС центром экологически чистой энергии на ближайшие десятилетия", — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Что это значит? Еврокомиссия считает необходимым обеспечить для потребителей возможность более широкого выбора долгосрочных контрактов по поставкам электроэнергии, что позволит зафиксировать приемлемую для них цену и обезопасить себя от волатильности на рынках. При этом реформа не отменяет контракты с динамическим ценообразованием. Государства ЕС будут обязаны создать институт "поставщиков последней инстанции", чтобы ни один потребитель не остался без электричества. Также национальные правительства должны будут защищать от отключения уязвимых потребителей, даже если у них имеется задолженность по счетам.

Реформа предусматривает пересмотр правил совместного использования возобновляемых источников электроэнергии. Например, потребители, у которых на крыше дома установлены солнечные батареи, смогут передавать излишки своим соседям. При этом национальные правительства будут обязаны интегрировать возобновляемые источники энергии в общую систему. Предложенную в Еврокомиссии реформу еще должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.

Молодые латвийцы могут выиграть месяц бесплатных поездок по ЕС

Что случилось? В среду Еврокомиссия открыла прием заявок на участие в программе DiscoverEU, в рамках которой будут разыграны 35 тысяч месячных железнодорожных билетов, дающих бесплатный проезд по всей Европе и позволяющий лучше исследовать страны ЕС. Прошедшие отбор юноши и девушки смогут самостоятельно или вместе с друзьями воспользоваться одним из нескольких маршрутов, предложенных организаторами, или построить свой. Хотя Евросоюз оплатит для победителей только проезд, все они смогут воспользоваться Европейской молодежной картой, которая предлагает скидки в более чем 40 тысячах отелей, музеев, ресторанов и других заведений.

Что это значит? В этом году принять участие в программе DiscoverEU могут граждане и резиденты стран ЕС, родившиеся с 1 июля 2004 года по 30 июня 2005 года. Желающие должны зарегистрироваться на Европейском молодежном портале и ответить на вопросы викторины — чем больше правильных ответов, тем выше шанс выиграть. Прошедшие отбор заявители смогут отправиться в поездку по Европе продолжительностью до 30 дней в период с 15 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года. Подробнее узнать о программе можно на Европейском молодежном портале и сайте латвийского представительства Erasmus+. Прием заявок на участие в DiscoverEU будет открыт до 13:00 рижского времени 29 марта.