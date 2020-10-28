Как проходят клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-19 в Европе

Сейчас по всему миру ученые оценивают в действии примерно 40 вакцин от коронавируса Covid-19. Как проходят клинические испытания таких вакцин, как проверяют их эффективность и безопасность, на ком проводятся испытания? Редакция журнала Horizon (издается одноименной грантовой программой ЕС по исследованиям) поговорила с одной из занимающихся такими испытаниями исследовательниц, а "Европульс" пересказал самое главное из статьи.

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Доктор Лидия Оостфогельс работает на обнадеживающее будущее всего человечества: она занимается клиническими испытаниями на добровольцах вакцины от коронавируса Covid-19. В немецкой биофармацевтической фирме CureVac она возглавляет программу инфекционных заболеваний и руководит разработками вакцин и методов лечения.

В июле 2020 года Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия предоставили CureVac финансирование на сумму 75 миллионов евро — на разработку и широкомасштабное производство вакцин, в том числе и от Covid-19. Кроме того, ЕС сейчас финансирует разработку еще 4 вакцин в других фармацевтических кампаниях.

В начале января 2020 года была опубликована геномная последовательность вируса Covid-19, и ученые в CureVac начали работать над вакциной, чтобы поскорее перейти к стадии клинических испытаний. На этой стадии новые вакцины и лекарства тестируются на людях.

Ученые разработали и создали прототип вакцины (так называемую вакцину-кандидат) под названием CVnCoV, протестировали ее на животных — и после этого получили от регулирующих органов и комитетов по этике разрешение начать тестировать ее на волонтерах.

Вот так в середине июня этого года в процесс включилась команда по клиническим испытаниям Лидии Оостфогельс, чтобы разработать процедуру исследований вакцины и провести их. Что это означает? Эта команда решает, каким образом нужно провести эти испытания на людях: например, что именно нужно тестировать на добровольцах, кого включить в их число, а кого — нет. А потом необходимо анализировать результаты, полученные в ходе этого исследования.

На каком принципе основана эта вакцина?

Вакцина CureVac основана на технологии информационной РНК, или иРНК. Это относительно новая технология — ей всего около 20 лет. На данный момент шесть подобных вакцин от Covid-19 проходят испытания на людях по всему миру.

"Информационная РНК переводит ДНК (генетический код живых организмов) в белок, строительный элемент большинства живых организмов", — объясняет Лидия Оостфогельс.

Принцип работы такой вакцины заключается в том, что она как бы обучает клетки тела производить особый коронавирусный белок. Это не сам вирус, но он запускает ответ иммунной системы. И этот ответ организм сможет повторить, если встретится с вирусом.

Пока еще ни одна вакцина по этой технологии не признана достаточно безопасной и эффективной, чтобы получить лицензию на широкое использование.

Для клинических испытаний доктор Лидия Оостфогельс с командой разработали исследовательский протокол. В нем описываются все детали испытаний — например, их регламенты и то, каким образом должны анализироваться данные.

Кроме того, CureVac выпустила Брошюру исследователя с детальной информацией о вакцине (например, о процессе ее производства, результатах предыдущих тестов и потенциальных рисках). Этими документами руководствуются исследователи вакцины, а кроме того, на их основании комитеты по этике и регулирующие органы оценивают будущую вакцину и решают, дать ли зеленый свет исследованиям.

Где искали добровольцев для участия в клинических испытаниях?

В CureVac сейчас идет первая фаза клинических испытаний: оцениваются побочные эффекты и идет поиск оптимальной дозировки. Происходит это в немецких городах Тюбинген (там находится штаб-квартира компании), Мюнхен и Ганновер, а также в бельгийском Генте.

Обычно исследователи работают с добровольцами в возрасте 18-40 лет. Но коронавирус Covid-19 серьезнее всего затрагивает представителей старшего поколения, поэтому возрастной порог подняли до 60 лет.

"Когда мы проанонсировали начало клинических испытаний, нашу электронную почту просто засыпали заявки от желающих участвовать. Это было просто потрясающе", — рассказывает Оостфогельс.

Однако участники выбирались по другому принципу. Испытания вакцины CureVac проводятся в четырех университетских больницах с признанными центрами вакцинации. У них есть собственные базы волонтеров, и только эти больницы со своими базами могут подбирать людей для клинических испытаний. Позже к исследованиям, возможно, подключатся и частные медицинские учреждения.

Кто вошел в число добровольцев и как их вакцинируют?

Участвующие в этих испытаниях добровольцы подбирались по таким признакам: отличное здоровье (их проверяют на отсутствие основных заболеваний); никакого курения ни сейчас, ни в прошлом (таких волонтеров не взяли из-за осложнений на легкие, которые дает Covid-19). Беременные женщины тоже были исключены.

В общей сложности более 200 человек уже получили по две дозы вакцины-кандидата с промежутком в месяц, причем вторая доза была больше первой.

Получив свою дозу в центре вакцинации той или иной университетской больницы, участники испытаний проводят там еще четыре часа — для наблюдений. На следующий день они приходят еще раз, а на третий беседуют с исследователями по телефону.

"Это только начало. Но очень мощное", — говорит Лидия Оостфогельс.

В общей сложности исследователи контактируют с участниками испытаний 14 раз, включая как минимум 10 очных посещений. А после второй вакцинации с ними поддерживают связь в течение примерно года.

Какой должна быть доза?

Один из самых серьезных вопросов — какой должна быть дозировка.

По словам Лидии Оостфогельс, здесь невозможно ориентироваться на дозировку других типов вакцин — в частности, вакцины от гриппа, которая использует часть патогена, или вакцины от ветряной оспы, которая использует ослабленный вирус: они работают по-другому. Сложно сравнивать и с другими вакцинами-кандидатами иРНК, ведь ни одна из них еще не получила лицензию.

Изначальная доза определена командой Лидии Оостфогельс на основе предыдущей работы CureVac — вакцины от бешенства. Тогда две инъекции иРНК объемом 1 и 2 микрограмма сумели безопасно вызвать образование нейтрализующих антител.

— На основе исследований вакцины от бешенства мы знали, что можем начать с относительно низкой дозы, потому что мы умеем делать очень эффективную информационную РНК.

Исследователи начинают с низкой дозировки — 2 микрограмма, а затем повышают ее по мере сбора данных в ходе испытаний. Инъекции будут делаться в разной дозировке определенному количеству волонтеров, чтобы была возможность сравнить результаты со статистическими целями.

Необходимо убедиться, что доза вызывает образование нейтрализующих антител у достаточного количества (или процента) испытуемых. И только после этого исследователи смогут перейти к следующей фазе клинических разработок.

Лидия Оостфогельс не раскрывает текущие конкретные результаты, но говорит об испытаниях так: "Пока что все идет хорошо, я взволнована и готова продолжать".

Первые результаты будут опубликованы позже в этом году.

Что дальше?

В ближайшем будущем на основании внутренней и внешней оценки ранних результатов первой фазы тестировать безопасность вакцины и подтверждать дозировку будут в Панаме и Перу с помощью примерно 700 участников. Возрастной порог будет поднят выше 60 лет, а расовое разнообразие — увеличено.

"Регулирующие органы заинтересованы в том, чтобы вакцины были протестированы в генетически разнообразных популяциях", — объясняет Лидия Оостфогельс.

Ориентировочно в ноябре CureVac намеревается запустить комбинированную фазу 2b/3: снова будет тестироваться безопасность и эффективность вакцины. Начнется эта фаза с вакцинации нескольких тысяч людей в Европе, а также в нескольких странах Латинской Америки.

Если все пройдет хорошо, компания перейдет к полномасштабному набору тридцати тысяч волонтеров для участия в исследовании вакцины.

Сейчас вакцина-кандидат требует заморозки для хранения и транспортировки, но компания в окончательном варианте вакцины планирует создать возможность для ее хранения при стандартной температуре от 2 до 8°C.

"Это удобнее, так как морозильные камеры не везде доступны и дороже в эксплуатации, и к тому же вакцину не нужно будет размораживать перед инъекцией", — рассказывает Оостфогельс.

Вакцина CureVac может появиться на рынке к середине 2021 года и будет стоить от 10 до 15 евро за дозу.

"Люди в группе риска сейчас вынуждены не выходить из дома, потому что мир снаружи стал для них слишком опасным, — говорит Лидия Оостфогельс. — У них просто нет выбора, потому что еще нет вакцины".

Для нее "хэппи-энд" — это вакцина, способная защитить любого, кому нужна такая защита — в первую очередь это те самые особенно уязвимые перед коронавирусом Covid-19 люди. Например, ее отдельно живущая мама, которой уже за 80.