Лишние вакцины, USB-C для всех и запрет на бензиновые двигатели. Евродайджест: главные события недели

Восточная Европа предлагает пересмотреть контракты на поставку вакцин от коронавируса, Европарламент запрещает бензиновые двигатели и зарядки Lightning, а Европейский Центробанк впервые за 11 лет повышает ключевую ставку. Delfi рассказывает о самых важных новостях в Европе на этой неделе.

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10 стран ЕС предложили пересмотреть контракты на поставку вакцин от Covid-19

Что случилось? Представители Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Эстонии направили в Еврокомиссию письмо с просьбой пересмотреть уже заключенные контракты на поставку вакцин от коронавируса. Авторы инициативы отметили, что изначально было заказано слишком много доз, на оплату которых сейчас неэффективно тратятся бюджетные средства. При высоком уровне коллективного иммунитета и в условиях спада заболеваемости во многих странах наблюдается переизбыток вакцин, у несколько партий уже подходит к концу срок годности. "Мы должны помнить, что условия соглашений, заключенных Комиссией, основывались на невозможности предсказать, как будет развиваться пандемия в тот момент времени", — говорится в письме, направленном комиссару ЕС по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес.

Что это значит? Авторы письма, помимо прочего, просят обеспечить возможность покупать те модификации вакцин, которые максимально эффективны против новейших штаммов коронавируса. Ожидается, что официально Еврокомиссия ответит на это и другие предложения десяти стран Восточной Европы 16 июня, когда пройдет заседание Совета здравоохранения. Параллельно с подготовкой к нему уже начались переговоры с производителями вакцин. Впрочем, их промежуточными результатами авторы письма недовольны: пока что не учтены их предложения по гарантиям разработки адаптированных к новым штаммам препаратов и минимального остаточного срока годности на момент поставки. Возможно, страны получат возможность передавать невостребованные вакцины в другие государства.

В ЕС введут единый стандарт зарядных устройств для гаджетов

Что случилось? К осени 2024 года все продающиеся в ЕС гаджеты должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C, соответствующее решение принял Европарламент. Нововведение касается мобильных телефонов, планшетов, электронных книг, наушников, игровых приставок, колонок и других устройств "малого и среднего размера", на ноутбуки оно распространится позднее. Как утверждают сторонники реформы, она облегчит жизнь пользователям, которым будет достаточно иметь один провод сразу для нескольких гаджетов, сократит количество отходов и простимулирует развитие технологии беспроводной зарядки.

Что это значит? Согласно исследованию Еврокомиссии, в 2018 году половина смартфонов в ЕС продавался с портом USB-micro, 29% — с USB-C, еще 21% — с Lightning. Последняя модель характерна для продукции Apple, и IT-гигант еще в прошлом году критиковала ЕС за идею введения единого стандарта. Впрочем, как отмечает Bloomberg, компания подготовилась и ее поклонникам не стоит ждать пропажи айфонов с полок европейских магазинов. Еще в мае Apple заявила, что начала тестировать смартфоны с USB-C вместо традиционного разъема. Аналитики не сомневаются, что американская корпорация за два года успеет приспособиться к новым правилам ЕС. Вероятно, смогут адаптироваться и производители других гаджетов, которые зачастую используют более раннюю версию разъема USB-micro.

В ЕС запретят продавать автомобили с двигателями на бензине и "дизеле"

Что случилось? Европарламент проголосовал за запрет автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Депутаты поставили и промежуточную цель — сократить к 2030 году выбросы от автомобилей на 55% и от фургонов на 50%. Это решение еще не принято окончательно — его необходимо согласовать со всеми странами-членами ЕС. Ожидается, что национальные правительства определят свою позицию до конца июня.

Что это значит? С 2035 года машины на бензине и "дизеле" нельзя будет продавать, но можно будет использовать в Европе. Их содержание, очевидно, будет становиться все более затруднительным (Немецкая ассоциация автолюбителей уже выразила сожаление по поводу нововведения). При этом решение Европарламента поддержали крупнейшие автоконцерны (например, Volkswagen и Mersedes Benz), которые надеются, что ЕС создаст необходимую инфраструктуру для большего распространения электрокаров. Гарантии по установке зарядных станций могут стать одним из условий, которые поставят на последующих переговорах страны, не поддерживающие столь скорый запрет. Также из-под него могут вывести производителей элитных спорткаров вроде Ferrari и Bugatti.

ЕЦБ поднимет ключевую ставку впервые за 11 лет

Что случилось? Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем пресс-релизе сообщил, что в июле поднимет ключевую ставку на 0,25%. Это произойдет впервые с 2011 года. Ведомство также предупредило, что планирует продолжить повышение ключевой ставки, которая сейчас составляет -0,5%, ближе к концу года. ЕЦБ объясняет такое решение беспрецедентно высоким уровнем инфляции в ЕС (8,1% в мае). Аналогичные меры приняли и в других странах — как обращает внимание BBC, Банк Англии поднял ставки в Великобритании до 1%, максимального уровня за 13 лет.

Что это значит? Основная задача на ближайшее будущее, как считают аналитики Reuters, состоит в определении наиболее эффективной ключевой ставки. Главы разных ЦБ в Европе оценивают ее от 1% до 2%. Другая цель — в условиях кризиса сделать ставку компромиссной и для богатых, и для бедных стран ЕС, однако аналитики сомневаются, что ее достижение в принципе возможно. Например, спред между итальянскими и немецкими 10-летними облигациями сейчас самый широкий с весны 2020 года. ЕЦБ уже пообещал следить, чтобы подобные расхождения не были столь серьезными. Основная цель, которую озвучивает руководство Европейского банка, — вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

В ЕС появятся "гендерные квоты" для руководства крупных компаний

Что случилось? Представители европейских стран и Европарламента договорились, что к 2026 году на "недостаточно представленный пол" должно приходиться определенное количество мест в руководстве крупных компаний. Согласно новым правилам, это либо 33% всех мест в совете директоров, либо 40% "неисполнительных" (non-executive) директоров (т.е. членов правления, не участвующих в оперативном управлении компанией). В случаях, когда кандидаты на такую должность имеют одинаковый опыт и схожие навыки, приоритет также будут отдавать кандидату недопредставленного в компании пола. Новые правила, по версии авторов инициативы, позволят улучшить гендерный баланс.

Что это значит? Решение было достигнуто спустя 10 лет после того, как Еврокомиссия впервые предложила принять подобные правила. Как утверждается в пресс-релизе на сайте Европарламента, сейчас женщины занимают около 30% позиций в правлениях крупнейших компаний ЕС. При этом статистика существенно отличается по странам: от 45,3% во Франции до 8,5% на Кипре. Крупные компании будут должны публиковать на своих сайтах дополнительную отчетность, а в случае нарушения правил — выплачивать штрафы. Из-под действия "квот" выведут компании, в которых работают менее 250 человек. Депутаты Европарламента особо подчеркнули, что, несмотря на нововведение, основным критерием при приеме на любую работу по-прежнему должны остаться заслуги и релевантный опыт.