Новая вакцина, отпуск для молодых пап и экономия на газе. Евродайджест: главные события недели

Власти в Германии и Испании начали сокращать потребление газа еще до окончательного утверждения этой меры в Совете ЕС, Евросоюз подписал соглашение о закупке еще одной вакцины от коронавируса, у работников появились новые права в части отпуска по уходу за ребенком или другим нуждающимся в поддержке родственником, а YouTube и Netflix, возможно, обяжут платить за европейскую телекоммуникационную инфраструктуру. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа — и сделал исключения для некоторых стран

Что случилось? В пятницу был утвержден окончательный вариант плана "Экономь газ для безопасной зимы", предложенного Еврокомиссией в середине прошлого месяца. Страны Евросоюза, как и планировалось, с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года будут обязаны снизить потребление газа на 15% в сравнении со средними значениями за предыдущие пять лет. В соответствии с инициативой Еврокомиссии, пока что эта мера носит добровольный характер, но в случае необходимости Совет ЕС может сделать ее обязательной. В пресс-релизе на сайте Совета подчеркивается, что свои усилия приложат все члены Евросоюза, однако для некоторых стран предусмотрены исключения — в частности, речь идет о тех, кто не подключен к газовым и электросетям других членов ЕС или превысил установленные ранее нормы по заполнению хранилищ. Эти государства могут "полностью или частично" отходить от общей цели.

Что это значит? Совет ЕС согласился с позицией Еврокомиссии, что правительства не могут снижать потребление газа за счет "защищенных клиентов" — домохозяйств, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. В некоторых государствах Европы уже решили экономить благодаря сокращению не самых обязательных расходов. Например, в Берлине, Мюнхене, Ганновере и других городах Германии стали отключать ночную подсветку достопримечательностей и фонтаны, закрывать общественные бассейны и не подавать горячую воду во многие общественные здания. В Испании до 1 ноября следующего года ввели ограничения по использованию кондиционеров в государственных учреждениях, торговых и офисных центрах, кинотеатрах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, а также призвали на ночь отключать подсветку витрин в магазинах.

ЕС гарантирует отпуск и гибкий рабочий график для ухода за ребенком или другим родственником

Что случилось? На этой неделе вступили в силу правила по улучшению баланса между личной жизнью и работой для жителей ЕС. Теперь работодатели во всех странах Евросоюза обязаны, в частности, гарантировать работникам мужского пола отпуск по уходу за новорожденным, а для всех сотрудников — возможность взять отпуск, чтобы оказать поддержку любому близкому родственнику, который в ней нуждается. Также у европейцев официально появляется право требовать гибкие условия работы, благодаря которым люди могут достигать своих профессиональных и частных целей, не жертвуя ни карьерой, ни семейной жизнью. "Мужчины и женщины в равной степени заслуживают равных возможностей для получения отпуска по уходу за ребенком и другими родственниками, а также равных возможностей для участия в рынке труда и карьерных успехов", — отметила еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли. "Мы сможем заботиться о людях, которых любим, не жертвуя любовью к нашей работе", — добавила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Что это значит? Теперь во всех странах Евросоюза мужчины могут уходить в отпуск на срок не менее 10 дней незадолго до и/или вскоре после рождения ребенка. Оба родителя могут претендовать на частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком от четырех месяцев или же просить работодателя о предоставлении им гибкого рабочего графика. Если работник ухаживает за родственником, нуждающимся в его поддержке, он может требовать отпуск в размере не менее пяти дней в год. Наконец, все работники и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до 8 лет, получают право на сокращенный рабочий день или работу по гибкому графику.

Сейчас все эти меры уже должны быть перенесены в национальное законодательство каждой из стран, входящих в ЕС. Еврокомиссия обязуется оценить, насколько полно общеевропейское решение отражено в законах на государственном уровне, и принять меры в случае необходимости.

Евросоюз закупит еще одну вакцину от Covid-19

Что случилось? Управление по готовности и реагированию в области здравоохранения (HERA) подписало с испанской компаний HIPRA Human Health контракт на поставку их белковой вакцины от коронавируса. Соглашение было заключено на фоне роста заболеваемости, наблюдаемого в последние недели в Восточной Европе, где уровень вакцинации не такой высокий. "Нам необходимо обеспечить максимальную готовность к осенним и зимним месяцам. Вакцина HIPRA дополняет широкий портфель вакцин для наших государств-членов и граждан. В ближайшие месяцы необходимо увеличить количество вакцинаций и ревакцинаций", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Что это значит? В контракте совместно участвуют 14 государств-членов ЕС, всего будет закуплено до 250 млн доз. Это произойдет, когда применение препарата от HIPRA одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) — сейчас проходит проверка. Новая бивалентная рекомбинантная белковая вакцина, в первую очередь, предназначена для уже вакцинированных людей в возрасте от 16 лет в качестве бустерной дозы. Одно из важных преимуществ препарата от HIPRA — его относительно легко транспортировать и хранить, что делает распространение вакцины в Европе более простой задачей. Представители компании-разработчика ранее заявляли, что вакцина будет эффективна и против новых вариантов коронавируса. Еще один контракт компания, работающая более чем в 100 странах, заключила с Вьетнамом — туда направят 50 млн доз.

IT-гигантов могут обязать делить расходы на телекоммуникационные сети в ЕС

Что случилось? Как стало известно агентству Reuters, власти Франции, Испании и Италии обратились к Еврокомиссии с предложением о разработке нового закона. Он должен гарантировать, что работающие в Евросоюзе крупные IT-компании будут участвовать в финансировании местной телекоммуникационной инфраструктуры. В документе, с которым ознакомились журналисты Reuters, утверждается, что на долю шести "крупнейших поставщиков контента" приходится более половины всего интернет-трафика (вероятно, имеется в виду исследование компании Sandvine — по ее данным, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon и Netflix ответственны за 57% мирового трафика). "Это создает определенные затраты для европейских операторов связи с точки зрения пропускной способности, в то время как они уже вкладывают огромные средства в самые дорогостоящие части сетей", — считают авторы инициативы.

Что это значит? В мае Еврокомиссия уже обсуждала вопрос о том, должны ли Google (владелец YouTube), Netflix и Meta Platforms (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) взять на себя часть расходов по развитию и поддержанию в рабочем состоянии европейских телекоммуникационных сетей. Тогда инициативу раскритиковали активисты и неправительственные организации, посчитавшие, что подобное развитие событий поставит под угрозу действующий в Европе сетевой нейтралитет — этот принцип гарантирует, что провайдеры при передаче данных не отдают предпочтение тому или иному ресурсу. С другой стороны, говорится в одном из недавних исследований, делегирование расходов на 20 млрд евро IT-корпорациям простимулирует рост европейской экономики на 72 млрд евро.