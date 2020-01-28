70% латвийцев хотели бы питаться экопродуктами, но только треть знает, как они выглядят

40% жителей Латвии включают в свой рацион биологические продукты, а 71% хотели бы делать это чаще, свидетельствует опрос, проведенный брендом Danonki BIO. При этом лишь 28%, как показал тест, разбираются в экомаркировке.

Половина опрошенных жителей Латвии (49%) считают, что ориентируются в обозначениях биопродуктов. Реальный тест показал, что логотип биологического хозяйства Европейского союза (зеленый листик) в Латвии знаком лишь 28% опрошенных, а знак "Латвийский экопродукт" знает чуть больше половины. Для сравнения, европейский знак знаком 47% эстонцев и 51% литовцев.

"Людей зачастую сбивает с толку слово "натуральный" на упаковке или в рекламе, а также картинки зеленого цвета с изображением природы — все это совсем не значит, что продукт биологический", — объяснила руководитель общества "Центр компетенции экодизайна" Яна Симановича.

34% латвийцев ошибочно считают свидетельством биологического происхождения продукта знак качества "Зеленая ложечка", а каждый пятый в Латвии думает, будто экомаркировкой является логотип Latvijas Zaļais punkts с зеленой стрелкой.

К ошибочным представлениям принадлежит и уверенность в том, что вся выращенная в крестьянских хозяйствах продукция является биологической — так считает треть жителей стран Балтии. Большая часть людей также думает, что биопродукты не содержат пищевых добавок, — в Латвии таких 65%, в Литве 69%, в Эстонии — 75%. При этом большинство латвийцев осведомлены о том, что биологические продукты не содержат генетически модифицированных организмов.

В действительности же биопродуктами считаются такие продукты, которые изготовлены или выражены без использования синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.