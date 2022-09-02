"А компот?" Подкаст "Отчаянный оптимист" - как и на чем сэкономить, обедая вне дома

Сегодня практически каждый рижский ресторан имеет обеденное предложение. При этом несмотря на появление таких модных блюд как Wok, Poke и прочих, жители все равно зачастую выбирают "пюрешку с котлеткой". Каким должен быть правильный обед? А что по ценам? Почему в целях экономии выгодно покупать дорогую фермерскую продукцию? Как тщательное пережевывание поможет вам сэкономить? Действительно ли, обедая с друзьями или коллегами, мы съедаем больше обычного? Об этом и многом другом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

Председатель правления Lido Рита Аузиня предпочитает обедать у себя в ресторане. В этом выпуске "Отчаянного оптимиста" вы узнаете, какой гарнир ее самый любимый, есть ли в обеденном меню свои тренды, с какой проблемой ресторан сталкивается каждую весну и почему не работает принцип "полпорции". Специалист по питанию Татьяна Корягина простым и понятным языком расскажет, что должно быть на тарелке и какой обед она ни за что не будет есть, действительно ли обед должен состоять из трех блюд и в каких случаях без него вообще можно обойтись. В свою очередь, предприниматель Александр Бернатович научит вас правильно пить кофе (спойлер: без сахара и молока).

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