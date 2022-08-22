Акция РСЛ против сноса памятника в Пардаугаве не разрешена
Foto: LETA

Рижское самоуправление не разрешило Русскому союзу Латвии (РСЛ) провести в понедельник, 22 августа в 19.00 акцию против сноса мемориала на площадке за самим памятником. Эта территория входит в границы заграждения: сегодня были начаты работы, предваряющие снос мемориала.

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Ранее сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов заявил LETA, что, если акцию протеста не разрешат, партия оспорит это решение в суде.

Говоря о том, могут ли сторонники акции собраться в конце парка Победы, на площади за памятником, даже если акция не будет согласована, сопредседатель РСЛ подчеркнул, что закон есть закон. Если акцию не разрешат, то партия уведомит своих сторонников об этом.

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