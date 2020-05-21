Авиация — наше все! Линкайтс о продажах самолетов, поезде в аэропорт и сокращениях в LDz

Латвия вкладывает четверть миллиарда в AirBaltic, при этом избавляется от самолетов по невыгодной цене и, вообще, не советует пока никуда летать. На железной дороге ожидают еще сокращения работников и не особо ждут поездов из Китая. В электричках просторнее не станет — летом лучше не ехать к морю. С дронами надо что-то делать, с портом Риги - тоже. Об этом министр сообщения Талис Линкайтс рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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У наземного транспорта, особенно в грузоперевозках, — времена трудные, можно лишь снижать издержки и надеяться на лучшие времена. В авиации уже видна солнечная перспектива, — считает Линкайтс. С 15 мая заработала бизнес-авиация, с 18 мая начались воздушные перевозки, с 16 мая поезд Рига-Лугажи пошел до эстонской Валги. В апреле вирус сократил на 68% число пассажиров в автобусах и на 66% — в поездах. Но уже в начале мая начался рост.

Что за сокращения на железной дороге?



Там уже в прошлом году пошел спад из-за перераспределения грузов через российские порты. Кризис лишь усложнил ситуацию с отдельными видами грузов. Были проблемы с формированием контейнерных составов из Китая. По сравнению с четырьмя месяцами предыдущего года, объем перевозок упал на 46%. Тут принципиальных изменений в этом году не предвидим — это уровень, на который мы можем рассчитывать. Издержки железной дороги и портов должны быть скорректированы уменьшением затрат…

Жизнь на железной дороге не останавливается, грузы идут. Значит, будет необходимость и в работе железнодорожников. Но сокращения были и, наверное, будут еще. Если сравнить нашу дорогу с литовской и эстонской по количеству перевезенного груза на одного работника и километр пути, то эффективность у нас намного меньше. Есть возможность поменять технологический процесс, чтобы уменьшить количество людей на железной дороге.

Почему в Латвию не идут составы из Китая?



Исторически мы получали несколько поездов с грузами из Китая — это было такое показательное выступление. Больше надеюсь на грузы, которые идут через логистический центр Беларуси "Большой камень", а оттуда — в сторону Скандинавии (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания). Работаем над тем, чтобы эти грузы шли через Латвию. Тут больше возможностей, чем ждать грузов напрямую из Китая. Ведь если посмотреть на карту, мы не находимся на логическом пути движения этих грузов в Европу. В основном они идут через Беларусь и Польшу.

Мы работаем над тем, чтобы отдельные составы грузов шли, но таких объемов, как у российского угля, уже не будет. Я специалист и реалистично смотрю на то, что мы можем достать. Например, мы хорошо работаем в сфере грузовых авиаперевозок из Китая, есть возможность почту из Китая направлять через Латвию, если очень постараемся.

Правда ли, что проект Rail Baltica — под вопросом?



Есть разные высказывания эстонских политиков для внутреннего пользования, но это никак не меняет продвижения проекта. Работы идут. Надеемся, что к концу года начнутся работы на центральной железнодорожной станции, а в следующем году — в аэропорту. Проектирование идет по всей трассе. Конечно, многое будет зависеть от того, как проект будет финансироваться в следующем периоде 2021-2027 годов, но это стратегический проект ЕС — ничего не поменялось. Трасса для поезда в аэропорт должны быть построена до 2026 года. Потом два года тестирования и в 2028 должны пойти поезда.

Сколько государство даст наземному транспорту?



Планируем выделить дополнительные средства на компенсацию затрат предприятиям общественного транспорта. Документы отправлены на согласование в Минфин. Мы заинтересованы, чтобы эта отрасль существовала после кризиса и могла конкурировать с соседями. Pasažieru vilciens (PV) пока никаких особых отдельных компенсаций не получал. Как и автобусным перевозчикам, мы им компенсируем разницу в доходах, которую они недополучили во время кризиса.

Как не допустить переполненных электричек на море?



(Ранее портал Delfi писал о критически переполненных вагонах электричек по выходным в приморском направлении.)

Рекомендуем людям все же продумать необходимость поездки в общественном транспорте. Возможно, в хорошую погоду стоит отправляться в нетрадиционном направлении? Да, все хотят на море, но есть у нас и другие красивые места подальше от Риги — там тоже можно погулять на свежем воздухе. Приглашаю! А так составов у нас столько, сколько есть — больше мы поставить не можем. Надо пользоваться защитными масками или шарфами-платками.

Почему Латвия так много дает AirBaltic?



Авиация — наше все. Если смотреть на распределение между балтийскими странами, то можно говорить, что Эстония — морское государство, там есть большое пассажирское предприятие паромного сообщения на Балтике — Tallink. У Литвы более конкурентоспособная железная дорога. Латвия — узел авиации. AirBaltic работает не только в Балтии, но и по многим направлениям, с хорошим новым флотом и меньшими издержками. Мы заинтересованы, чтобы авиакомпания и все предприятия вокруг нее работали и после кризиса в том же духе.

Из госбюджета мы компенсировали 6 млн евро Latvijas Gaisa Satiksme, 54 млн евро — аэропорту "Рига", до 250 млн евро — AirBaltic. Сегодня все государства вливают деньги в своих национальных перевозчиков — KLM, AirFrance, SAS, British Airways, WizzAir получил помощь от Великобритании… Латвия тут не отдельное явление. Ее помощь сопоставима с той, которую авиации дают другие страны. Но она еще должна быть одобрена Еврокомиссией.

Сокращенный (вдвое) флот отдадут лизингодателям — владельцам самолетов. Это относится к турбопропеллерным самолетам. "Боинги", которые были в собственности компании, продадим. Конечно, сейчас это сделать трудно — все авиакомпании мира сокращают флот. Надеюсь, что покупатели все же найдутся. Может, не по лучшей цене, но и это лучше, чем оставить самолеты в AirBaltic.

Пока мы открыли авиасообщение в Таллин, Вильнюс, Осло и Франкфурт, на следующей неделе — Мюнхен и Хельсинки, потом — Берлин. Могут быть и другие направления, если авиакомпании подадут заявки. Решение зависит от эпидемиологической ситуации в других странах — все согласуется с медицинскими службами. Мы не заинтересованы в открытии сообщения со странами, где риск заражения велик, чтобы вирус не завезли в Латвию.

Несмотря на то что авиасообщение открывается, мы не рекомендуем его использовать — советуем обдумывать, так ли вам надо куда-то ехать, также следить за ограничениями в конкретной стране. Возможно, там придется сидеть 14 дней в самоизоляции. Сегодня большим спросом пользуется направление Осло и Франкфурт, как большой транзитный узел, из которого можно добраться до стран Бенилюкса, Франции и на другие континенты. Это направление пользуется спросом у моряков, которые едут на свои корабли.

Поможет ли государство дальнобойщикам?

(О том, как терпят бедствие дальнобойщики, Delfi писал раньше.)

Мы подготовили документы, чтобы на 50% сократить эксплуатационно-транспортный налог грузовых машин на следующие шесть месяцев, снизив затраты транспортных компаний. Некоторые из них использовали пособия по простою и возможность отложить уплату налогов, другие получили от Altum доступ к дополнительным оборотным средствам на поддержку предприятий.

Что происходит с морским сообщением и портами?

Паромное сообщение между Лиепаей и Травемюнде, Вентспилсом и Нюнесхамном идет по графику. Если Tallink решит возобновить работу своих паромов (в Стокгольм) — рассмотрим и это.

В портах уменьшается количество энергетических грузов. Потерять грузы можно быстро, а найти новые — требует долгой и настойчивой работы с клиентами. Особенно это касается Вентспилса, который исторически в СССР был экспортным портом нефти и нефтепродуктов — там оборот угля снизился более, чем на 90%, но другие грузы идут. Я рад, что у нас есть энергичное руководство Вентспилсского порта, которое привлекает новые грузы и работает с терминалами.

Другая ситуация в Риге: условия, с которыми выданы разрешения разным терминалам, никак их не стимулируют искать новые виды грузов и заботиться о товарообороте. Они должны платить более или менее фиксированную сумму от своей работы и все. Хотелось бы, чтобы терминалы трудились активнее. Другая ситуация в Лиепае — они ориентируются в основном на местные грузы. Соответственно, там не такое существенное снижение товарооборота, хорошо идет работа по привлечению нишевых продуктов.

Когда в Риге вернут бесплатный проезд пенсионерам?

Мы даем наши рекомендации после согласования с эпидемиологами и медиками. И пока не рекомендуем пользоваться общественным транспортом — это зона повышенного риска. Соответственно даем рекомендацию отложить льготы, если есть возможность. Но окончательное решение — за самоуправлением. Они лучше знают, каким категориям людей транспорт необходим, а какие могут воздержаться.

Когда дороги в Латвии будут как в Германии?

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Везде ли доходит почта из Латвии?

Почтовые перевозки нарушились проблемами пересечения границ. Много почты раньше перевозились пассажирскими самолетами — сейчас это будет восстанавливаться. Latvijas Pasts организовывал специальные грузовые авиарейсы и транспортные перевозки по дорогам. Процесс не останавливался, но есть отдельные направления — Австралия, Новая Зеландия, США — куда отправления требуют значительно больше времени, чем обычно.

Откуда взялся сбежавший дрон (ЛИНК)?

(Об истории пропавшего, а потом найденного дрона Delfi писали раньше.)

Нам повезло, что в то время авиасообщения почти не было, поэтому смогли усилить требования к воздушному пространству и искать дрон несколько дней. Делали это вместе с компанией, которая разрабатывает дроны. Рад, что он нашелся и передан специалистам для изучения всех обстоятельств. Также надо проверить, все ли у нас в порядке с нормативными актами в этой сфере, как подобное координируется с Вооруженными силами. Нельзя ведь исключить таких ситуаций в будущем — надо иметь возможность быстро реагировать.