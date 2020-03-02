DELFI TV: Ринкевич о "Путине-2024", новом поколении россиян и будущем НАТО

В понедельник, 2 марта, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич дал интервью "DELFI TV с Янисом Домбурсом", рассказав о многих актуальных для Латвии и Европы вопросах. В частности — отношениях с Россией, будущем НАТО и посылаемых странами друг другу "политических сигналах".

Говоря о происходящем в России, Ринкевич отметил, что сейчас власти РФ взяли курс на переосмысление законов, чтобы позволить нынешнему президенту Владимиру Путину и после 2024 года в той или иной форме сохранить власть в стране. Это беспокоит министра иностранных дел Латвии — он также отметил тот факт, что в России имеется неприемлемая для западных стран практика, когда местные законы главенствуют над законами международными.

При этом Ринкевич положительно оценил гражданскую активность части молодежи в России — "той, которая уже не смотрит телевизор, а читает статьи в интернете и смотрит YouTube". Несмотря на то, что российские власти подавляют акции протеста, им приходится идти на уступки, и одной из таких ситуаций стал случай с освобождением журналиста Голунова.

Отвечая на вопрос Домбурса о включении Латвией российского исполнителя Григория Лепса в список невъездных, глава МИД пояснил, что такого рода действия необходимы, чтобы послать другой стороне ясный политический сигнал. "Причем, если говорить о первой реакции, то есть о последних трех-четырех месяцах, то совершенно точно, что сигнал подействовал", — добавил Ринкевич.

Говоря о НАТО и будущем этого альянса, министр иностранных дел Латвии заявил, что верит, что военно-политический блок не распадется. На различных зарубежных заседаниях он видел тому подтверждение — несмотря на поднимаемую периодически шумиху в прессе и громкие заявления, европейские государства все же заботятся о сохранении стабильности и вкладывают дополнительные средства в оборону.